: #News #Colle: ulteriore impegno contro mafia - CybFeed : #News #Colle: ulteriore impegno contro mafia - NotizieIN : Colle: ulteriore impegno contro mafia - TelevideoRai101 : Colle: ulteriore impegno contro mafia -

Il Presidente Mattarella saluta i ragazzi in partenza da Civitavecchia con la Nave della Legalità,che domani arriverà a Palermo per ricordare le stragi di Capaci e via D'Amelio di 26 anni fa. Da allora "si è sviluppato un movimento di reazione civilela",dice Mattarella,sottolineando la necessità di "ulteriori impegni". La"ostacola lo sviluppo economico, frena le possibilità di lavoro, riduce la libertà di ciascuno". E ricorda, oltre a Falcone, Morvillo e Borsellino, i loro "angeli custodi".(Di martedì 22 maggio 2018)