Thatcher mostra il volto in Rainbow Six Siege Para Bellum | dettagli nuova skin elite

(Di lunedì 21 maggio 2018) L'OperatoreinSixè statao sempre un tipo misterioso. La sua faccia infatti è sempre stata celata da una maschera antigas. bene, perché non sarà più così probabilmente grazie alla suain arrivo con Operazione.La faccia diinSixCom'è quindi questo misterioso viso? Rimarrete stupiti: sembra una brava persona, con tanto di barba, che fa semplicemente il suo lavoro. Ubisoft ha svelato questaoggi durnate le finali della Pro League ad Atlantic City. Potete vedere lain alto e in video a questo indirizzo, trate vostre conclusioni.Laarriverà con la sua emote, animazioni per la vittoria e skkin per le armi. Ricordiamo che Operazioneinizierà dal 5 giugno. Le nuove modifiche riguardano i droni Yokai di Echo. Le cariche massime dei due droni verranno ridotte da 3 a 2, mentre i tempi di ...