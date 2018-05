Sala | «Inter in Champions? Fatto positivo anche per il turismo»

Lombardia : F.Sala - internazionalizzare è una necessità : Milano, 21 mag. (AdnKronos) - "L'internazionalizzazione per il tessuto produttivo e industriale lombardo non è più una scelta ma una necessità: il World manufacturing forum offre, in virtù dei collegamenti che può creare, l'opportunità per guardare con semplicità fuori dai confini e sviluppare le po

Lombardia : F.Sala - internazionalizzare è una necessità : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – “L’internazionalizzazione per il tessuto produttivo e industriale lombardo non è più una scelta ma una necessità: il World manufacturing forum offre, in virtù dei collegamenti che può creare, l’opportunità per guardare con semplicità fuori dai confini e sviluppare le potenzialità lombarde, valorizzando le nostre piccole e medie ed efficienti realtà”. Lo ha detto il vicepresidente di ...

Sala : bene Inter in Champions per turismo - alberghi : Milano, , askanews, - La partecipazione dell'Inter alla Champions League "sicuramente non è un fatto irrilevante. I managers degli hotel milanesi mi dicono che il fatto che ci sia o meno la Champions ...

Calcio : Sala - Inter in Champions positivo anche per turismo Milano : Milano, 21 mag. (AdnKronos) - La qualificazione dell'Inter in Champions League "è positivo per la città e per il turismo". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine della presentazione del concerto della Filarmonica della Scala in Piazza Duomo a Milano. Sala ha spiegato che "dal pun

Le interviste CaSalavoro dell'Assemblea legislativa Emilia-Romagna - si parte con Nadia Rossi - Pd - : ... 7.000 le specie minacciate nel mondo. E ci sono zone 'nere' anche in Italia 15 maggio 2018 Nessun commento L'appello del Wwf: 'Lavorare tutti per fermare i bracconieri e smantellare le reti ...

Alpini : Sala interforze per la sicurezza : ANSA, - TRENTO, 10 MAG - Una sala operativa interforze per garantire la sicurezza dell'adunata nazionale degli Alpini a Trento è stata allestita in questura. Ne fanno parte, oltre alla polizia di ...

Sala : «Serve riammodernare San Siro : oggi non è all’altezza a livello internazionale» : Il sindaco di Milano Giuseppe Sala torna a spingere sul fronte San Siro nei confronti di Inter e Milan: il tema è l'ammodernamento dell'impianto milanese. L'articolo Sala: «Serve riammodernare San Siro: oggi non è all’altezza a livello internazionale» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mark Iuliano - cori e insulti a Udine dai tifosi neroazzurri : multa Salata per l'Inter : I tifosi dell' Inter in trasferta a Udine hanno insultato l'allenatore in seconda dei friuliani, Mark Iuliano . I supporter nerazzurri non hanno dimenticato il clamoroso fallo del 26 aprile 1998 dell'...

International Jazz Salerno - EEJT ed Alfonso Deidda appuntamenti conclusivi alla Sala Pasolini. : IL TEATRO PUBBLICO CAMPANO diretto da Alfredo Balsamo propone International Jazz Salerno 2018 19 aprile " 15 maggio TEATRO Sala PASOLINI di Salerno Inizio spettacoli ore 21.00 Info, prenotazioni e ...

Salame contaminato da salmonella : lotto e marca interessata Video : Nuova allerta alimentare arriva nelle ultime ore da parte del #ministero della salute. Non molti giorni fa avevamo parlato del richiamo del #Salame 'spinata romana' per via di contaminazione da listeria. Purtroppo i casi di ritiro dal commercio per contaminazione sembrano non fermarsi. Molto importante è essere a conoscenza dei vari richiami alimentari per non consumare prodotti che potrebbero esporre a rischi per la propria salute i ...

Salame contaminato da salmonella : lotto e marca interessata : Nuova allerta alimentare arriva nelle ultime ore da parte del Ministero della Salute. Non molti giorni fa avevamo parlato del richiamo del Salame 'spinata romana' per via di contaminazione da listeria. Purtroppo i casi di ritiro dal commercio per contaminazione sembrano non fermarsi. Molto importante è essere a conoscenza dei vari richiami alimentari per non consumare prodotti che potrebbero esporre a rischi per la propria salute i ...

Walter Ricci Trio con Michael Rosen - giovedì 3 alla Sala Pasolini per International Jazz Salerno. : IL TEATRO PUBBLICO CAMPANO diretto da Alfredo Balsamo propone International Jazz SALERNO 2018 19 aprile " 15 maggio TEATRO Sala Pasolini di Salerno Inizio spettacoli ore 21.00 Info, prenotazioni e ...

Giorgio Napolitano per 3 ore mezza in Sala operatoria : "Intervento al cuore perfettamente riuscito" : Nel tardo pomeriggio di ieri il presidente emerito della Repubblica ha accusato un forte dolore al petto mentre si trovava nella sua abitazione romana. Intervento con resezione parziale dell'aorta

Allarme salmonella : Salame ritirato dal commercio - la marca interessata Video : Una nuova allerta fa la sua comparsa durante l'anno in corso. I pericoli #contaminazione e i prodotti ritirati sono gia' stati tantissimi da inizio anno, ma la problematica sembra non essersi placata. Pericolo contaminazione da #listeria arriva nei giorni scorsi per quanto riguarda una grande quantita' di salami venduti non solo in Italia ma in tutta Europa. A dare l'allerta è stata proprio l'Italia che ha comunicato il pericolo anche alle altre ...