Napoli | Hamsik record e forse addio Quanta gente al San Paolo

Napoli - De Laurentiis polemico : “scudetto? Mica posso rubare…” - striscioni per Hamsik e Maggio : “Io sono contentissimo di questa stagione. Con quattro punti in piu’ il campionato e’ tuo. Che devo fare, devo andare a rubare?”. Sono le parole presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in un breve intervento in sala stampa dopo la gara di campionato Napoli-Crotone, 2-1 il risultato finale. Poi il presidente si è scatenato nello spogliatoio, aperte delle bottiglie di champagne insieme a Sarri e ai calciatori. Al ...

Samp-Napoli | Diretta dalle 20.45 L'ultima trasferta - Hamsik in panca : La Sampdoria riceve il Napoli a Marassi nell'ultimo impegno casalingo del campionato 2017/2018 di fronte ai propri tifosi. I blucerchiati, che a tratti nel corso di questa stagione hanno messo in...

Napoli - giovedì si decide il futuro di Sarri. E Hamsik pensa alla Cina : Il condizionale è d'obbligo perché secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport il capitano azzurro ha sul tavolo una proposta dalla Cina, che lo stuzzica. Non è detto che a formulargliela siano ...

Calciomercato Napoli - tentazione Cina per Hamsik : Undicesima stagione con il Napoli per Marek Hamsik, che non è riuscito a vincere lo scudetto nonostante uno straordinario campionato. La Juventus si prepara alla grande festa, mentre in casa azzurra ...

Napoli - Hamsik : "Il sogno si è dissolto. Scudetto - proveremo l'anno prossimo" : Non si abbatte Marek Hamsik, nonostante il 2-2 del San Paolo col Torino che ha di fatto spento il sogno Scudetto del Napoli. La rimontona che sembrava concretizzarsi dopo il clamoroso 1-0 esterno ...

Napoli - i tifosi contro gli arbitri. E Hamsik si schiera con Sarri : Centodue gol in campionato, con quello di ieri contro il Torino, con la maglia del Napoli e un paio di traguardi a portata di mano , le 500 partite in azzurro domenica a Genova e le 395 presenze in ...

Hamsik si schiera con Sarri : "Non immagino il Napoli senza di lui" : Centodue gol in campionato, con quello di ieri contro il Torino, con la maglia del Napoli ed un paio di traguardi a portata di mano , le 500 partite in azzurro domenica a Genova e le 395 presenze in ...

Napoli - Hamsik : 'Spero Sarri rimanga' : Il futuro di Sarri? 'Mi auguro che rimanga, per continuare la nostra crescita', risponde così Marek Hamsik a Premium sul futuro del tecnico toscano e sul sogno scudetto, di fatto, ormai andato. 'Un pò ...

Napoli-Torino 2-2 : Mertens e Hamsik non bastano - gli azzurri dicono addio al sogno scudetto : NAPOLI - È finita con gli applausi del San Paolo alla squadra e i cori degli ultrà contro Aurelio De Laurentiis: la colonna sonora dello stentato pareggio , 2-2, del Napoli con il Torino, che mette ...

Napoli-Torino - le pagelle : bene Mertens e Hamsik - delude Zielinski : Zielinski 5,5 - Incide poco nell'economia della partita e Sarri lo richiama in panca a metà ripresa. Callejon 5,5 - Non è brillante ormai da un po' e si vede. Non riesce neppure ad arrivare al 90'. ...

Napoli - la frecciata di Hamsik alla Juve : “loro più forti - ma sul campo abbiamo meritato di più noi…” : Il Napoli non è andato oltre il pareggio nella gara della 36^ giornata del campionato di Serie A, scudetto praticamente consegnato alla Juventus. Al termine della partita Hamsik punzecchia la Juventus ai microfoni di Premium, nel mirino anche alcune decisioni arbitrali: “Purtroppo c’è un po’ di rammarico, non meritiamo questi ultimi risultati. Dispiace non aver vinto per quello che abbiamo fatto vedere in campionato”. Vi ...

Diretta/ Napoli Torino - risultato live 2-1 - info streaming video e tv : Hamsik! Napoli di nuovo avanti : Diretta Napoli Torino, info streaming video e tv: ultime speranze scudetto per i partenopei, i granata del grande ex Mazzarri sono ormai tranquilli.

Napoli-Torino 2-2 - De Silvestri risponde a Hamsik e chiude la corsa scudetto di Sarri : Adesso è davvero finita: servirebbero due sconfitte della Juve e due goleade del Napoli per ribaltare un verdetto che appare chiaro e non è definitivo solo per l'aritmetica: il Napoli chiude contro il ...