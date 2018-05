Giulia De Lellis in lacrime a Uomini e Donne Jeremias Rodriguez dopo Andrea Damante? Fan

Giulia DE LELLIS IN LACRIME A UOMINI E DONNE/ Gianni Sperti lancia una frecciatina ad Andrea Damante? : Le LACRIME di GIULIA De LELLIS a UOMINI e DONNE hanno infranto il cuore dei fan e hanno spinto Andrea Damante a dire la sua sui social attirando i commenti negativi di tutti(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 22:12:00 GMT)

Giulia De Lellis e il ritorno a Uomini e donne : 'Non avevo il solito mood - mi è servito per mettere un punto' : Giulia De Lellis è tornata a Uomini e donne dopo la sua partecipazione al Grande Fratello vip e la fine della sua relazione, nata proprio nel programma ideato e condotto da Maria De Filippi, col ...

Giulia De Lellis e il ritorno a Uomini e donne : «Non avevo il solito mood - mi è servito per mettere un punto» : ROMA - Giulia De Lellis è tornata a ' Uomini e donne ' dopo la sua partecipazione al Grande Fratello vip e la fine della sua relazione, nata proprio nel programma ideato e condotto da Maria De Filippi,...

Giulia De Lellis in lacrime a Uomini e Donne/ “Non sono tornata con il solito mood - è difficile spiegare...” : Le lacrime di Giulia De Lellis a Uomini e Donne hanno infranto il cuore dei fan e hanno spinto Andrea Damante a dire la sua sui social attirando i commenti negativi di tutti(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 16:21:00 GMT)

Giulia De Lellis in lacrime a Uomini e donne/ Andrea Damante una ferita aperta : dalla sua parte? Gli amici : Le lacrime di Giulia De Lellis a Uomini e donne hanno infranto il cuore dei fan e hanno spinto Andrea Damante a dire la sua sui social attirando i commenti negativi di tutti(Pubblicato il Thu, 17 May 2018 12:33:00 GMT)

“Tutto il mio amore”. Giulia De Lellis - la confessione davanti a Maria De Filippi. La romana torna in studio e il pubblico è tutto per lei. I fan in festa : la voce è sicura : Se la notizia venisse confermata avrebbe l’effetto di una bomba. La voce, per la verità, si rincorreva da qualche giorno e ora ha preso a circolare più forte che mai. Negli studi Mediaset ne sono convinti. A chiederlo, del resto, sono i fan ai quali difficilmente Maria De Filippi non presta orecchio. Giulia De Lellis, la corteggiatrice più amata degli ultimi anni, potrebbe essere la nuova tronista. L’ex fidanzata di Andrea Damante si è ...

Giulia De Lellis flirt con il fratello di Belen e frecciatine a Damante : Un flirt con il fratello di Belen e nuove frecciatine a Damante: la vita sentimentale di Giulia De Lellis continua ad essere piuttosto movimentata. L’influencer, secondo le ultime notizie, dopo l’addio al tronista di Uomini e Donne, avrebbe iniziato una relazione con Jeremias Rodriguez. I due si erano conosciuti durante il Grande fratello Vip ed era nata una bella amicizia. All’epoca però la De Lellis era pazzamente innamorata ...

U&D : Giulia De Lellis nuova tronista? La risposta di Damante : E' passato quasi un mese dall'annuncio della fine del fidanzamento tra Giulia De Lellis e l'ex tronista Andrea Damante. Un amore travolgente che ha fatto innamorare milioni di telespettatori non solo di Uomini e donne ma anche del Grande Fratello entrambi hanno partecipato a due diverse edizioni del GF Vip. Nonostante l'affiatamento tra i due, pochi giorni dopo una vacanza la De Lellis ha annunciato sul suo profilo Instagram che la storia ...

Uomini e Donne : Jack Vanore attacca Damante e difende Giulia De Lellis - : Certamente non sono state parole che sono piaciute all'opinionista Jack Vanore che su Instagram ha così tuonato: 'Nel mondo reale, fatto di Uomini veri e Donne con la D maiuscola, ci si rispetta, ci ...

U&D : Giulia De Lellis nuova tronista? La risposta di Damante : E' passato quasi un mese dall'annuncio della fine del fidanzamento tra Giulia De Lellis e l'ex tronista Andrea Damante. Un amore travolgente che ha fatto innamorare milioni di telespettatori non solo di Uomini e Donne ma anche del Grande Fratello (entrambi hanno partecipato a due diverse edizioni del GF Vip). Nonostante l'affiatamento tra i due, pochi giorni dopo una vacanza la De Lellis ha annunciato sul suo profilo Instagram che la storia ...

Uomini e Donne : Jack Vanore attacca Damante e difende Giulia De Lellis : Giulia De Lellis difesa da Jack Vanore dopo le lacrime a Uomini e Donne L’ospitata di oggi di Giulia De Lellis ha scatenato un vero polverone: non solo c’è stata la reazione di Andrea Damante, non c’è stato l’appoggio inaspettato di Gianni Sperti, ma anche Jack Vanore ha voluto dire la sua su Instagram, in difesa dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Forse proprio per questo Maria De Filippi ha deciso di ...

Giulia De Lellis ringrazia Nilufar di Uomini e Donne : Giulia De Lellis dopo la puntata di Uomini e Donne ringrazia Nilufar Addati Dopo l’ospitata a Uomini e Donne, la prima senza Andrea Damante, Giulia De Lellis ha pubblicamente ringraziato Nilufar Addati. L’ex corteggiatrice ha preso parte alla scelta dell’italo-persiana, che è stata ben felice di avere come ospite l’esperta di tendenza. Per Giulia non […] L'articolo Giulia De Lellis ringrazia Nilufar di Uomini e ...

Giulia De Lellis nuova tronista?/ Uomini e Donne : "Tornare qui mi è servito per mettere un punto" : Giulia De Lellis , l'ex fidanzata di Andrea Damante è oggi in studio ospite di Maria De Filippi a Uomini e Donne. Sarà lei la nuova tronista? Ecco le sue parole emozionate(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 22:00:00 GMT)

“Costo e marca”. Il vestito di Giulia De Lellis che incanta. Lo ha indossato per il ritorno a ‘Uomini e Donne’ : è piaciuto a tutti : Ha letteralmente fatto impazzire tutti. Non solo il pubblico maschile, ovviamente, dato che la sua bellezza ormai è nota ai più (i social lo dimostrano), ma anche il pubblico femminile. Come? Giulia De Lellis ha lasciato ancora una volta il segno con i suoi outfit. Per il ritorno a ‘Uomini e Donne’, ospite della scelta di Nilufar Addati, l’ex fidanzata di Andrea Damante ha scelto un abito particolare. Un mini dress di ...