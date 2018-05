' Contratto' tra Di Maio e Salvini | Bonafede | M5s | | servono 1-2 giorni

Governo - il Contratto? Sul web è da ridere : "Ecco la vera bozza" : A volte bisogna arrendersi di fronte all'ironia del web. E ridere. Questa è una di quelle. Sul web infatti è spuntato lo scherno al programma del Governo del cambiamento che dovrebbero siglare Matteo Salvini e Luigi di Maio. Ieri è stata pubblicata una bozza, forse quella scritta dal M5S, che ha fatto molto discutere. E scatenare la Rete.La bozza di programma per il GovernoIn fondo i temi della bozza hanno fatto sorridere in molti. Si parla ...

La bozza del Contratto M5s-Lega pubblicata da HuffPost Italia fa il giro delle testate mondiali : Il documento pubblicato ieri da Huffington Post Italia - la copia del contratto per il governo del cambiamento "sottoscritto dal Signor Luigi Di Maio Capo politico del Movimento 5 Stelle e dal Signor Matteo Salvini Segretario Federale della Lega" (queste le testuali parole che compaiono all'inizio della bozza di accordo) - ha fatto il giro del web. Non solo in Italia, ma anche all'estero. Molte le testate straniere che hanno ripreso l'esclusiva, ...

Dal Contratto di governo ai matrimoni principeschi. Di cosa parlare stasera a cena : Dai su che le hanno dette tutte. Noi dentro, ma se serve noi fuori, dateci l'agricoltura, ecco il programma per cacciare i clandestini, si chiude stasera, si chiude entro lunedì, domani il programma così lo portiamo ai gazebo. Però intanto si appioppa una lettera micidiale al Financial Times, da

Governo - dopo la bozza del Contratto tra Lega e M5s salgono i tassi sui Btp e lo spread si allarga a 151 punti : Fiammata dei tassi di interesse sui Btp italiani il giorno dopo la rivelazione di una bozza (superata) del contratto di Governo in discussione tra Lega e M5s, in cui compariva tra il resto la richiesta alla Bce di annullare 250 miliardi di debito pubblico italiano su un totale di oltre 2.300. Il rendimento dei titoli di Stato a dieci anni ha superato il 2,1%, il massimo dall’inizio dell’anno. Di conseguenza lo spread (cioè il ...

Come stipulare un Contratto di licenza d’uso di marchi registrati : Il contratto di licenza d’uso del marchio consente a chi non è titolare del marchio stesso di farne uso, tipicamente per svolgere attività in franchising e di norma dietro il pagamento di royalties. Per evitare...

Lo spread sfonda quota 150. Piazza Affari in rosso (-2 - 3%) sconta il Contratto M5S-Lega : Piazza Affari la peggiore in Europa dopo le indiscrezioni sulla bozza di accordo tra i due partiti in cui si ipotizza anche la richiesta alla Bce di cancellare 250 mld di debito. Male le banche, giù Mediaset, in volata Saipem. Vittoria Asssicurazioni la migliore dopo opas a 14 euro per delisting...

Il Colle : atteso il Contratto definitivo - non la bozza. Salvini e Di Maio : “Noi due pronti a stare fuori” : Le delegazioni di Lega e M5S, nel corso delle consultazioni di lunedì scorso, hanno voluto lasciare al presidente Mattarella la bozza dell’accordo di programma nello stato in cui si trovava in quel momento. È chiaro che il presidente non guarda bozze ma testi definiti, frutto delle responsabilità dei partiti che concludono accordi di governo. È qua...

Contratto di Governo : fuori dall'Euro e via le sanzioni alla Russia : Eliminare le sanzioni alla Russia di Putin, permettere l'uscita dall'Euro, domandare alla Bce, governata da Mario Draghi, di cancellare i 250 miliardi di debito del nostro Paese. Ecco alcuni dei punti chiave presenti nel Contratto di Governo pubblicato in esclusiva dall'Huffington Post. Un documento di 39 pagine sul quale si sarebbe arenata l'infinita trattativa tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio. La nota M5S-Lega Subito dopo la pubblicazione ...

M5S-Lega - ecco il Contratto : cancellazione debito e fuori dall’euro. «Bozza superata» E in Europa scoppia il panico : L’Huffington Post svela la bozza: c’è anche un «Comitato di conciliazione» per appianare i dissidi tra i due partiti. M5S e Lega: «Versione vecchia, smentita dagli incontri successivi»

Fonti M5S : “Contratto ultimato” : Roma, 16 mag. (Adnkronos) – “Il contratto è ultimato. Lo stiamo rileggendo per rivedere delle piccole cose, soprattutto nella parte iniziale, e non dare adito a interpretazioni sbagliate”. Lo dice Rocco Casalino, capo comunicazione M5S e al tavolo tecnico 5Stelle-Lega, rientrando a Montecitorio.“Siamo rivedendo le ultime cose – aggiunge – speriamo di darle tra un paio d’ore a Salvini e Di Maio” ...

GOVERNO - SALVINI-DI MAIO : NIENTE STAFFETTA?/ Contratto M5s-Lega quasi pronto : “nomi ministri? Solo politici” : GOVERNO M5s-Lega, le ultime notizie: terminato il vertice con Luigi Di MAIO, Matteo Salvini, "accordo su Fornero e immigrazione". Al lavoro su Contratto di GOVERNO, oggi si chiude?(Pubblicato il Wed, 16 May 2018 16:45:00 GMT)