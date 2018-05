Giulio Sapelli | «Sono stupito dai 5 Stelle | vogliono decidere tutto Salvini è stato mio

Giulio Sapelli : "Lo stop alla mia candidatura è arrivato dall'Europa" : "La Lega è un partito che sa cosa vuole e che ha un patto con i suoi elettori. I Cinque stelle, invece, sono un aggregato interessante che rappresenta gli ultimi e gli arrabbiati ma è a stato peristaltico, sente le pressioni esterne in modo più drastico". Lo ha detto a Circo Massimo su Radio Capital l'economista Giulio Sapelli.Il professore ha espresso il suo pensiero sulle due forze politiche che lo hanno contattato per ...

Giulio Sapelli - troppo outsider per diventare premier : Sapelli voleva che Domenico Siniscalco , di cui è amico e di cui apprezza da sempre le doti intellettuali, tornasse a fare il ministro dell'Economia come aveva già fatto ai tempi nel secondo governo ...

Totopremier : Giulio Sapelli - il professore eclettico che piace alla Lega : Dalla fine degli anni Novanta, con un incarico nel cda dell'Eni su indicazione del Tesoro, cominciava la sua diversificazione da ricerca e docenza al mondo dell'economia 'applicata', quello in cui le ...

Governo - la parabola di Giulio Sapelli premier per una notte : “Ci tenevo ma va bene così - servirò il paese scrivendo libri” : “Ho incontrato il M5S e la Lega ieri sera, non sono andato a cena, erano le 21.30 circa… Vorrà dire che hanno cambiato parere. Io ci tenevo a fare qualcosa”. La speranza di Giulio Sapelli di “servire la patria” facendo il premier di un esecutivo gialloverde è durata meno di 24 ore. Poco dopo le 15 di lunedì fonti del Movimento hanno escluso la possibilità di fare il suo nome al presidente della Repubblica Sergio ...

Governo - Mattarella vede M5s e Lega - Smentito il nome di Giulio Sapelli per Palazzo Chigi : Anche fonti della Lega, interpellate al riguardo, non confermano che ci sia una indicazione per il professore di economia a Palazzo Chigi. 14 mag 13:35 Sapelli: "Programma Lega-M5s fattibile" Il ...

Chi è Giulio Sapelli - l'economista che difende i vitalizi : Se vogliono, come dicono, che tutti facciano politica, tutelino il diritto dei poveri e non solo dei ricchi a fare politica. Ma per questo occorre una grande conversione intellettuale, disconoscendo ...

Giulio Sapelli premier? Una burla. Fatto fuori - ma li sputtana : 'Ho incontrato Lega e M5s ieri - e...'. Un'atroce verità : Sul nome di Giulio Sapelli presidente del Consiglio siamo alle comiche finali. Dopo che l'economista aveva prima glissato e poi confermato le voci che lo volevano candidato premier del futuro governo ...

Nuovo premier - Giulio Sapelli : "Contattato - sono disponibile". Smentita del M5s | Chi è : Chi è Giulio Sapelli e come si è arrivati a parlare di lui come del possibile Nuovo premier? Cominciamo col dire che a differenza dell’altro papabile per Palazzo Chigi, Giuseppe Conte, Sapelli è volto...

Giulio Sapelli - chi è?/ Possibile Premier del Governo Lega-M5s : economista ‘critico’ - Salvini fu suo studente : Giulio Sapelli potrebbe essere il Presidente del Consiglio del Governo Lega-Movimento 5 Stelle. Tra i suoi studenti all'Università c'è stato anche Matteo Salvini(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 15:02:00 GMT)

Giovanni Toti - i dubbi su Giulio Sapelli premier : 'È difficile che uno così...'. Il messaggio a Matteo Salvini : Parole pesanti, quelle di Toti: 'Se parliamo di un Governo politico è difficile che un rettore universitario della Bocconi o della Statale di Milano o un professore di Economia possa essere un ...

Giulio Sapelli rompe il silenzio : 'Pronto a fare il premier - aspetto la chiamata dal Quirinale. Ma solo se...' : Il nome di Giulio Sapelli , 71 anni, è tra quelli che circolano con più insistenza. Sarà lui, l'economista vicino alla Lega, il prossimo presidente del Consiglio ? L'interessato prima ha liquidato le ...

Giulio Sapelli - chi è. Curriculum - età - altezza - peso e le curiosità : 71 anni, nato a Torino nel Giulio Sapelli è nato a Torino l’11 marzo del 1947, Giulio Sapelli è il nome sulla bocca di tutti in queste ultime ore, indicato da diverse testate come il possibile premier del futuro governo Lega-Movimento Cinque Stelle. Una personalità sulla quale i due partiti potrebbero trovare a breve l’intesa, superando così l’impasse che ha tenuto bloccata fin qui ogni ipotesi di un esecutivo. Non sono ...

Giulio Sapelli - l'ex professore di Salvini che spiega le banche ai 5Stelle : ...scriveva un anno fa Sapelli sul blog di Beppe Grillo - Il MoVimento 5 Stelle punta a instaurare un sistema bancario in cui operi una netta separazione tra banche d'affari che speculano sull'economia ...

Governo - Giulio Sapelli in pole : ecco chi è il prof. che piace a Lega e M5S - : Attualmente, è professore ordinario di Storia Economica presso l'Università degli Studi di Milano , dove insegna anche Economia Politica e, dal 2008, è consigliere d'amministrazione della Fondazione ...