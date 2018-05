È grazie ad Alan Turing se avremo il filtro migliore della storia per desalinizzare l'acqua : Si può continuare ad ispirare l'umanità e a cambiare il mondo, anche a 64 anni dalla morte. Ne è un esempio Alan Turing , il famoso genio della matematica, il cui studio ha costituito la base per la creazione di una nuova struttura nanoscopica in grado di desalinizzare l'acqua . Lo strumento, nato sulla base delle sue teorie, è, secondo i ricercatori, di gran lunga migliore rispetto ai filtri che si trovano oggi sul ...

grazie a Spotify ed Apple Music cresce l'indistria della musica - ma calano i supporti fisici - : E così, come evidenzia anche la redazione di Apple insider , i servizi di streaming Music ale hanno rappresentato circa il 50 per cento delle entrate dell'intero settore Music ale nel 2016. Ancor meglio ...

Viaggi & Turismo - BiciViaggi FIAB 2018 : assaporare le bellezze del mondo pedalando - grazie all’approccio “slow” del cicloturismo : assaporare il paesaggio circostante che muta lentamente, immergersi nei suoni e nei profumi della natura, osservare da nuove angolazioni le città con i loro patrimoni artistici e architettonici, entrare in contatto diretto con le tradizioni locali: Viaggiare in bicicletta è tutto questo e molto altro. In famiglia, con gli amici, in coppia o da soli: il cicloTurismo offre la possibilità di sperimentare un nuovo tipo di vacanza entusiasmante e ...