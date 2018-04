COLONY - Nuova featurette sugli effetti speciali | interviste sui nuovi episodi e foto

lostinaflashforward

: RT @cinefilosit: #Colony 3: nuova featurette - thewaitsover : RT @cinefilosit: #Colony 3: nuova featurette - cinefilosit : #Colony 3: nuova featurette -

(Di sabato 28 aprile 2018) Manca davvero pochissimo al ritorno dicon la terza stagione e intanto continua ad arrivare nuovo materiale per farci un idea di quello che dovremo aspettarci dai. Quest'oggi abbiamo una, varieai membri del cast e lepromozionali del cast. Per saperne di più, continuate la lettura!ARTICOLI CORRELATI:- Nuovo promo al cardiopalma per la stagione 3! Partiamo con larilasciata da USA Network che ci mostra il lavoro fattoin questastagione. Il cast e i produttori sottolineano il massivo uso deglirispetto alle altre stagioni, specialmente perchè le minaccie che i nostri protagonisti affronteranno saranno molto più insidiose, e sulla difficoltà nello girare scene in cui in realtà si scappa dal nulla, visto che i droni e i walker vengono aggiunti in fase di montaggio ...