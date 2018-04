Lazio | con il Torino è casting sulla fascia sinistra

Grande Fratello : riveLazione shock su un concorrente : Questa quindicesima edizione del Grande Fratello sta regalando importanti colpi di scena. Al timone del programma, per la quarta volta, vi è Barbara D'Urso nota per essere impegnata su due fronti televisivi come Pomeriggio 5 e Domenica Live. Il pubblico più giovane ignora che la Carmelita nazionale, prima di essere una conduttrice, recitava nelle fiction di successo come la Dottoressa Giò ed Orgoglio. Per questa sua nuova avventura ha scelto due ...

Europa League - Condò : 'Mi girano le pal@@ - doveva esserci la Lazio' : L a pensa allo stesso modo il giornalista e opinionista televisivo di Sky Sport, Paolo Condò, che si è lasciato andare ad una battuta, dicendo: 'Ci girano le palle di Mozart perché doveva esserci la ...

Venezuela - riprese reLazioni con Panama : 7.10 Il presidente del Venezuela, Maduro, ha annunciato la ripresa delle relazioni con Panama, in crisi da quasi un mese con l'imposizione di sanzioni reciproche. In una conferenza stampa a Caracas, Maduro ha detto di aver deciso insieme al presidente di Panama, Valera, il ritorno dei rispettivi ambasciatori, il ripristino dei collegamenti aerei fra i due Paesi, e l'istituzione di una commissione guidata dai rispettivi ministri degli Esteri al ...

La Bce tiene fermi i tassi - Borse in rialzo. Draghi : «Fiduciosi con cautela su infLazione» : Gli indici principali restano a zero, sui depositi -0,40%. Draghi: crescita dell’Eurozona più moderata, preoccupano i rischi legati alle dispute commerciali globali

BILL COSBY CONDANNATO PER VIOLENZA SESSUALE/ Rischia 30 anni : la riveLazione della madre di Andrea Constant : BILL COSBY CONDANNATO per VIOLENZA SESSUALE aggravata, rischio 30 anni di carcere per l'ex "papà buono" dei Robinson per una vicenda del 2004 con Andrea Constand(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 23:22:00 GMT)

Rifiuti - Tar del Lazio rinvia alla Corte Ue il decreto Sblocca Italia. Accolto ricorso dei comitati contro gli inceneritori : Il Tar del Lazio ha rinviato lo Sblocca Italia davanti alla Corte di giustizia Ue. I giudici, si legge, “dubitano sulla conformità alla normativa europea” delle misure dell’allora governo Renzi in merito alla realizzazione su scala nazionale di un sistema di gestione dei Rifiuti urbani, e per il fatto che “il presidente del Consiglio dei ministri possa con decreto rideterminare la capacità degli impianti di ...

Scontri Liverpool - l'investigatore : 'Ignorate le segnaLazioni della Digos - potevano fermarli' : 'I colleghi della Digos di Roma, che a Liverpool stavano collaborando con la polizia locale, hanno segnalato che stavano arrivando cinquanta tifosi giallorossi da Manchester in treno. Ma in stazione ...

Contro le narco-mafie del Lazio (e del mondo) legalizziamo! : Torna l'ipotesi Roma città di Mafia: nel 2017 sono stati 6 i procedimenti con 29 indagati per associazione di stampo mafioso, 58 i procedimenti con 412 indagati per reati con l'aggravante del metodo mafioso,102 procedimenti con 1010 indagati per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, 21 procedimenti con 164 indagati per traffico di rifiuti e 9 procedimenti con 40 indagati per usura. Per i Servizi Antidroga della Polizia di ...

Grandi elogi per il film di Lady Gaga - “una riveLazione” in È nata una stella con Bradley Cooper : Il trailer del film di Lady Gaga, al suo debutto da attrice protagonista al cinema, è stato presentato in anteprima per la stampa al CinemaCon di Las Vegas, fornendo agli esperti del settore un primo sguardo su È nata una stella, la scommessa di Bradley Cooper di dare nuova vita ad un classico già oggetto di diversi remake. Questo film rappresenta un debutto anche per l'attore, che esordisce alla regia e contemporaneamente recita accanto alla ...

Lazio - con Luis Alberto torna la fantasia al potere : Alla ricerca della consacrazione. Trascinare la Lazio in Champions League ed entrare ancora di più nella storia del club a colpi di assist e gol. Scontata la squalifica, Luis Alberto è pronto a ...

La sindrome da cambio di stagione si sconfigge con la coLazione : La «sindrome da cambio di stagione» si manifesta spesso con difficoltà ad alzarsi dal letto al mattino, spossatezza, disturbi legati al sonno, ansia o malumore. Malesseri molto diffusi che colpiscono quasi tutti gli italiani: all’86%, cioè 35 milioni di persone fra i 18 e i 70 anni, capita infatti di accusare queste sofferenze dal punto di vista fisico o psicologico. Il 32% dichiara fra l’altro di risentirne sempre o quasi. La categoria più ...

Macron contro Trump : 'No all'isoLazionismo'. E sul clima avverte : non esiste un pianeta B : 'Ci sono due possibilità davanti: possiamo scegliere la tentazione dell' isolazionismo e le illusioni del nazionalismo come rimedio temporaneo alle nostre paure ma chiudere la porta al mondo non ...