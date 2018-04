Modella nuda fuori dal negozio di Prada | È uno stile che uccide

today

: RT @milano_today: #Milano, modella @peta mezza nuda davanti a #Prada. Le immagini e video--> - Marco22620558 : RT @milano_today: #Milano, modella @peta mezza nuda davanti a #Prada. Le immagini e video--> - milanonelweb : Modella nuda fuori dal negozio di Prada in Montenapo: 'È uno stile che uccide'. Video - milanonelweb : Milano, una modella nuda protesta fuori da Prada: 'Crudele, uno stile che uccide'. Video -

(Di giovedì 26 aprile 2018) Protesta nel pomeriggio di giovedì 26 aprile 2018dalin via Montenapoleone a Milano. Come racconta Milano Today, unadi "Peta" - l'organizzazione animalista "People for...