Grande Fratello | Filippo Contri choc contro Aida Nizar | «A Roma quelle come te le

Grande Fratello 2018 : tutti contro Aida Nizar travolta dagli insulti - il reality sotto accusa per scene di bullismo : insulti, minacce e offese contro la 42enne spagnola. Il web invoca provvedimenti.

Grande Fratello 15 - tutti contro Aida : “Aborto ca**** da un cervello malato” - “Ti sfondo - sei ridicola - buffona” : Il ciclone Aida Nizar ha ufficialmente travolto il Grande Fratello 15. Alla concorrente spagnola, con ben tre reality all’attivo nel Paese iberico, sono bastate 48 ore di permanenza nella Casa più spiata di Canale 5 per cambiare gli equilibri e scatenare l’ira degli altri inquilini. Il suo arrivo, così esuberante e sopra le righe, ha fatto sin da subito arrabbiare il resto del cast che si è schierato compatto contro di lei. Prima è ...

“Ahhhh - ecco chi è Baye Dame!”. Al Grande Fratello - l’italo senegalese ha raccontato la sua storia - ma mica tutta. Si è ‘dimenticato’ un particolare - che ora è stato scoperto. Pensava davvero di poterlo tenere nascosto a lungo? : Appena entrato nella Casa del Grande Fratello, Baye Dame ha subito conquistato il pubblico. Simpaticissimo, esuberante e senza peli sulla lingua, era a dir poco eccitato di varcare la famosa porta rossa. Nelle ultime ore, invece, ha finito per far infuriare persino Cristiano Malgioglio, che ha già chiesto provvedimenti contro di lui. Il concorrente italo senegalese si è infatti reso protagonista di uno scontro durissimo con Aida Nizar, la ...

Grande Fratello - Luigi pronto a lasciare Nina? La Moric sbotta : Luigi Favoloso in confusione al Grande Fratello, vuole lasciare Nina? La Moric interviene Luigi Favoloso si è avvicinato davvero molto alla giovane Patrizia Bonetti. A quanto pare, i due concorrenti del Grande Fratello hanno già instaurato un bellissimo rapporto. Amicizia o qualcosa di più?! Sarà solo il tempo a svelarcelo. Intanto, i fan di Nina […] L'articolo Grande Fratello, Luigi pronto a lasciare Nina? La Moric sbotta proviene da ...

Grande Fratello - la politica entra nella casa : 'Oggi sono nervoso - è il 25 aprile e...'. : La politica dentro la casa del Grande Fratello , roba mai successa prima. A farcela entrare , a gamba tesa, è stato Luigi Favoloso , concorrente semi-vip in quanto compagno di Nina Moric e come lei ...

Luigi Favoloso… ahia! Nina Moric - con cui è fidanzatissimo da 4 anni - ha visto tutto al Grande Fratello. Tempesta in arrivo : mai sentita così la modella : Grande Fratello, le cose per qualcuno si mettono male. O, per citare il diretto interessato, ”qui succede un disastro”. Parole di Luigi Favoloso, che con Patrizia Bonetti è sempre più vicino. Pericolosamente vicino, altrimenti non avrebbe detto quella frase, vi pare? Luigi non è single come Patrizia o come Filippo e Lucia, la prima coppia scoppiata nella Casa di Cinecittà. Ha una fidanzata (famosa) che l’aspetta fuori. È ...

