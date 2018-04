Usa | Macron parla a Congresso | 58 anni anni dopo de Gaulle

Macron e Trump - accordo sul nucleare iraniano?/ Francia e Usa al lavoro : la minaccia di Teheran : Macron e Trump, accordo sul nucleare iraniano? Continua il dialogo tra Francia e Usa sull'intesa, ma Teheran avverte: "Se l'intesa verrà annullata, ci sfileremo"(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 11:49:00 GMT)

Nucleare Iran - Macron in Usa da Trump : “Possibile lavorare a un nuovo accordo” : “Voglio un nuovo accordo con fondamenta solide”. Nella conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con Emmanuel Macron, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, è tornato a ribadire la propria volontà di non rinnovare l’intesa sul Nucleare Iraniano stretta nel 2015 da Barack Obama. Se Teheran minaccerà gli Usa in qualche modo, ha ribadito il tycoon, pagherà un prezzo come pochi Paesi hanno pagato. La risposta Iraniana è ...

Vertice Usa-Francia - la conferenza stampa in diretta di Trump e Macron : Il presidente Usa Donald Trump riceve a Washington il presidente francese Emmanuel Macron. Al termine della visita di Stato, faccia a faccia nello Studio Ovale e la conferenza stampa congiunta

Usa - Macron : insieme per multilateralismo : 17.07 "Ogni famiglia, ogni amicizia ha differenze", ma "è insieme che potremo resistere ai nazionalismi e costruire un nuovo multilateralismo". Così il presidente francese Macron alla Casa Bianca, dove ha poi esortato alla lotta comune contro il terrorismo,la non proliferazione e a lavorare per un "commercio equo e giusto". "Questo è il momento per essere forti, siamo forti e uniti,onorando il nostro passato e guardando al futuro con fiducia e ...

La missione di Macron negli Usa : doni - complimenti e sorrisi in cambio di un sì sull'Iran : Tappeto rosso, saluto militare e fanfara pronta a nintonare l'inno francese e americano: l'accoglienza in pompa magna riservata al presidente Macron e a sua moglie Brigitte alla base aerea di Andrews, nel Maryland, è stata quella delle grandi occasioni, visto che si è trattata della prima visita di Stato del mandato di Trump. Il leader francese è sbarcato ieri negli Stati Uniti per un viaggio di tre giorni, durante i quali ...

Macron : Usa e alleati devono restare in Siria anche dopo sconfitta ISIS - : "anche dopo la fine della guerra con l'ISIS, gli Stati Uniti, la Francia ed i nostri alleati, tutti i Paesi nella regione, persino la Russia e la Turchia, avranno un ruolo importante nella creazione ...

Siria - crepe nell'alleanza Usa-Francia. Macron : "Ho convinto Trump a restare a lungo". La Casa Bianca : "Non è vero" : ...