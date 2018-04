Lavori in casa 2018 | ecco la lista completa di quelli senza permesso comunale

Lavori in casa - ecco quelli che ora si possono fare senza autorizzazione : Si tratta soprattutto di quelle opere che riguardano la manutenzione e il miglioramento energetico degli immobili

Tutti i Lavori di ristrutturazione che si possono effettuare in casa senza permessi : È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto in cui vengono elencati i lavori realizzabili in casa senza bisogno di permessi come Cila o Scia. Si tratta di una lista comprendente lavori di manutenzione ordinaria, installazione di pannelli solari, creazione di aree ludiche e opere da giardino: ecco Tutti gli interventi realizzabili.Continua a leggere

Ristrutturazioni - da comunicare all'Enea i dati su tutti i Lavori in casa : Nel magico mondo delle semplificazione, ecco un adempimento in più per decine e , probabilmente, centinaia di migliaia di contribuenti: la «comunicazione all'Enea» sui lavori di recupero edilizio, sisma bonus, ...

Habitissimo : informazioni e soluzioni rapide per i Lavori di casa : Habitissimo.it è un portale che avvicina le persone alle aziende per tutto quello che concerne il funzionamento degli impianti domestici e per lavori in casa in generale. Questo sito, oggi anche App (per iOS o Android), è comodo e intuitivo e permette di reperire rapidamente informazioni di vario genere per il mondo della casa, interagendo con imprese e professionisti del settore. Cos’è e quali sono i vantaggi di Habitissimo Imprese e ...

Lavori domestici : sempre meno casalinghe e più “casalinghi”? : L’Ocse fotografa l’evoluzione dei ruoli di genere in casa. Con l’8 marzo, i risultati testimoniano che la divisione del lavoro domestico (cure nei confronti dei figli, spesa, pulizie) pesa ancora in larga parte sulla donna, ma l’uomo è sempre più coinvolto nelle attività casalinghe. La forbice più stretta tra il tempo dedicato da uomini e donne nei Lavori di casa non retribuiti si dà in Danimarca: solo 57 minuti separano ...

Lavori in casa : addio ai permessi - ecco cosa si può costruire liberamente : Si potrà ben presto dire addio ai permessi e concessioni comunali per moltissimi dei Lavori da fare in casa, che spesso ritardavano opere di manutenzione o abbellimento. Sono infatti ben 58 gli interventi edilizi che potranno essere messi in opera senza dover chiedere permessi o semplicemente depositare comunicazione presso il proprio Comune al fine di iniziare i Lavori. È stato infatti approvato il “Manuale della libera edilizia” che avrà ...

