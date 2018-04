Incredibile | Alfie Evans è ancora vivo

Blastingnews

(Di martedì 24 aprile 2018) Sembrava ormai suonata l’ultima ora pere si aspettava solo l’annuncio della sua morte, invece, dopo un’escalation di colpi di scena che ha dell’tra noi. Il Bambin Gesù presente all'Alder Hey Un susseguirsi di tentativi disperati di salvare la vita al piccolo (che avrebbe dovuto cessare alle 13.00 di eri) sono cominciati nella mattina di ieri con l’arrivo all’Alder Hey della dottoressa Enoc, presidente del Bambin Gesù di Roma, con un’anestesista. La Enoc è riuscita ad entrare in ospedale dopo trattative estenuanti, e pur sapendo che non avrebbe potuto intervenire durante il distacco dei macchinari, ha preteso di entrare nella stanza die di rimanere lì, in rappresentanza del Vaticano, e della disapprovazione del Papa per quello che stava avvenendo. All’interno dell’ospedale la Enoc, a cui Papa Francesco aveva detto di fare anche ...