Francia | fermato Bolloré | sospetti corruzione in Guinea e in Togo

Francia - fermato Bolloré per corruzione : L’indagine giudiziaria è stata aperta per «corruzione di funzionari pubblici stranieri». Il miliardario bretone sarebbe detenuto nella sede della polizia giudiziaria di Nanterre

Francia - fermato Bolloré per corruzione : “Tangenti per concessioni in Africa” : L’imprenditore francese Vincent Bolloré è stato posto in custodia cautelare e interrogato a Nanterre nell’ambito di un’inchiesta su tangenti pagate dal suo gruppo in Africa nel 2010. È quanto scrive online il quotidiano Le Monde. ...

Francia - fermato Bolloré : «Avrebbe corrotto funzionari stranieri per concessioni in Africa» : Secondo il quotidiano francese «Le Monde», questa mattina Vincent Bolloré è stato posto in «garde à vue» , fermato, nei locali della polizia giudiziaria di Nanterre, e viene in questo momento ...

Francia - Le Monde : “Vincent Bollorè fermato per corruzione” : L'articolo Francia, Le Monde: “Vincent Bollorè fermato per corruzione” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Francia - fermato Bolloré : «Avrebbe corrotto funzionari per concessioni in Africa» : Secondo «Le Monde» l’imprenditore e produttore televisivo avrebbe cercato illecitamente di ottenere concessioni in due porti di Togo e Guinea

Il governo francese ha confermato che il comandante libico Khalifa Haftar è ricoverato in Francia : Il ministro degli Esteri francese Jean-Yves Le Drian ha confermato che il comandante dell’Esercito nazionale libico Khalifa Haftar è ricoverato in un ospedale vicino a Parigi, e ha aggiunto che le sue condizioni di salute stanno migliorando. Alcuni media francesi The post Il governo francese ha confermato che il comandante libico Khalifa Haftar è ricoverato in Francia appeared first on Il Post.

DAVID MATTHEWS - SUOCERO DI PIPPA MIDDLETON / Fermato in Francia con l'accusa di stupro di minore : DAVID MATTHEWS, SUOCERO di PIPPA MIDDLETON, è stato Fermato a Parigi con l'accusa di stupro di minore. I fatti risalgono a vent'anni fa e sono stati negati dal milionario inglese.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 10:41:00 GMT)

Francia - AUTO CONTRO GENDARMI/ Fermato conducente - ultime notizie : ancora ignote le motivazioni del gesto : Attacco in FRANCIA, AUTO CONTRO GENDARMI: le ultime notizie, una Peugeot 207 nera Fermato dopo la fuga, non era da solo nel veicolo. Prima insulti poi tentato investimento: è terrorismo?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 16:53:00 GMT)

Francia - auto contro gendarmi/ Fermato conducente - ultime notizie : confine Italia-Isere - nessun soldato ferito : Attacco in Francia, auto contro gendarmi: le ultime notizie, una Peugeot 207 nera Fermato dopo la fuga, non era da solo nel veicolo. Prima insulti poi tentato investimento: è terrorismo?(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 14:00:00 GMT)

Auto contro soldati in Francia - fermato uomo in fuga : L'individuo che ha tentato di investire un gruppo di militari vicino alla loro caserma nel dipartimento dell'Isère, nel sud della Francia, "è stato fermato". E' quanto rivelano fonti vicine all'...

Francia - attacco a militari : un fermato : 13.06 E' stato fermato dalle forze di polizia un uomo sospettato di aver tentato di investire stamane un gruppo di militari che facevano jogging vicino alla loro caserma nel dipartimento dell'Isère,nel Sud della Francia. Il tentativo di investimento non ha causato feriti. Il responsabile era fuggito ed era subito partita la caccia all'uomo. Anche le scuole sono state blindate.

Auto contro soldati in Francia : nessun ferito - fermato il conducente : Un'Auto ha tentato di investire alcuni militari francesi a Varces-Allieres-et-Risset, nella regione dell'Isère, poco lontano dal confine con l'Italia. L'uomo alla guida ha lanciato la sua Peugeot 208 ...

Francia - auto tenta di investire gruppo di gendarmi : fermato un uomo : L'individuo che questa mattina ha tentato di investire un gruppo di militari vicino alla loro caserma nel dipartimento dell'Isere, nel sud della Francia, «è stato fermato»:...

Auto contro soldati in Francia - fermato uomo in fuga : L'individuo che ha tentato di investire un gruppo di militari vicino alla loro caserma nel dipartimento dell'Isère, nel sud della Francia, "è stato fermato". E' quanto rivelano fonti vicine all'inchiesta citate da radio Europe 1.