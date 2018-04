Migranti | quattro fermati per il corteo antifascista a Briançon

Migranti : blitz contro il traffico di esseri umani - quattro arresti nell’agrigentino : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) – Colpito dai Carabinieri di Agrigento un gruppo dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dalla Tunisia alle coste della Sicilia sud occidentale. Finiti in manette quattro trafficanti di esseri umani . E’ questo lo scenario sul quale, per oltre un anno, i militari della Compagnia di Sciacca (Agrigento) hanno svolto “complesse indagini, attraverso una fitta rete di pedinamenti ed ...

Migranti : blitz contro il traffico di esseri umani - quattro arresti nell’agrigentino (2) : (AdnKronos) – Sin dai primi accertamenti era infatti emerso il sospetto che il natante fosse stato invece utilizzato per una delle traversate. E’ stato appurato, in particolare, che il gruppo criminale avrebbe portato a termine vari sbarchi, tra cui quelli del 2 gennaio 2017 e del 17 febbraio 2017, avvenuti nelle coste del trapanese. Si è accertato, inoltre, che il ruolo di coordinamento delle operazioni delittuose veniva svolto da ...

Migranti : blitz contro il traffico di esseri umani - quattro arresti nell'agrigentino (2) : (AdnKronos) - Sin dai primi accertamenti era infatti emerso il sospetto che il natante fosse stato invece utilizzato per una delle traversate. E’ stato appurato, in particolare, che il gruppo criminale avrebbe portato a termine vari sbarchi, tra cui quelli del 2 gennaio 2017 e del 17 febbraio 2017,

Migranti : blitz contro il traffico di esseri umani - quattro arresti nell’agrigentino : Palermo, 23 mar. (AdnKronos) – Colpito dai Carabinieri di Agrigento un gruppo dedito al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina dalla Tunisia alle coste della Sicilia sud occidentale. Finiti in manette quattro trafficanti di esseri umani . E’ questo lo scenario sul quale, per oltre un anno, i militari della Compagnia di Sciacca (Agrigento) hanno svolto “complesse indagini, attraverso una fitta rete di pedinamenti ed ...

Migranti - i vescovi tornano all'attacco : Sciacallaggio per quattro voti in più : "Dopo che avrete raccattato quei quattro voti in più, andate un po' in giro per l'Italia, presso Caritas, Sant'Egidio, Sprar e guardate negli occhi questi bambini... poi dite se continuerete ancora a speculare sulla storia drammatica di queste persone". Il segretario generale della Cei, monsignor Nunzio Galantino, torna ad attaccare duramente i politici accusandoli di fare "Sciacallaggio ...