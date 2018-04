Eventi culturali per il 25 aprile del museo della lingua Greco-Calabra

Beni culturali - la Soprintendenza cerca mecenati per finanziare Eventi culturali : Chieti - La Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio dell'Abruzzo ha emesso un bando pubblico per reperire fondi dai privati finalizzati a finanziare eventi culturali. Il 2018, Anno europeo del patrimonio culturale e Anno del cibo italiano è il tema al centro delle iniziative che la Soprintendenza intende declinare in una serie di eventi sul territorio ai quali i privati possono aderire, finanziandoli in tutto o in parte. ...