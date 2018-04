Catania-Trapani 0-1 ST Palumbo a segno!

LIVE : Catania-Trapani : cronaca - risultato e diretta in tempo reale Catania ora pericolosissimo : Foto originale Getty Images © selezionata da SuperNews Catania-Trapani 0-1 19 Rizzo per Bastoni 15 Ancora grandissimo Furlan su Curiale di testa su cross di Russotto 13 Porcino al posto di Marchese e ...

Catania-Trapani - 0-1 - : al 50' Palumbo sblocca la gara : ... al 50' Palumbo AMMONITI: Bastoni SQUALIFICATI: RECUPERO: INDISPONIBILI: Caccavallo e Rossetti; Visconti, Polidori, Minelli e Campagnacci SQUALIFICATI: - DIFFIDATI: Aya, Esposito e Lodi CRONACA: ...

LIVE : Catania-Trapani : cronaca - risultato e diretta in tempo reale Intervallo : Foto originale Getty Images © selezionata da SuperNews Catania-Trapani 0-0 45 Intervallo 0-0, meglio il Trapani 43 Marras da lontano velenoso e deviao 39 Punizione di Lodi, Marchese di testa cerca la ...

Catania Trapani / Streaming video e diretta tv : precedenti e orario - quote e probabili formazioni : diretta CATANIA-TRAPANI: info Streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie C girone C in programma lunedì 23 aprile 2018.(Pubblicato il Mon, 23 Apr 2018 15:47:00 GMT)

Serie C - big match Catania - Trapani - sorpresa tra gli sportivi Video : Una vera e propria sorpresa quella di #Catania- Trapani, big match attesissimo nel prossimo turno del campionato di #Serie C. Questa gara, che si disputera' alle ore 20.45 di lunedì non è attesa soltanto dai tifosi delle due squadre in questione, ma anche dai tifosi del #Lecce che assisteranno con molto interesse alla sfida tra seconda e terza della classe. Quando si parla di sorpresa, non s'intende discutere delle scelte tecniche dei due ...

Catania - Trapani è già nella storia : ecco perché : La Serie C è pronta ad assistere ad una delle sfide più importanti dell'intera stagione: Catania - Trapani. Come ammesso anche dall'Amministratore Delegato del Catania, Lo Monaco, il big match di lunedì è uno dei più importanti dell'intero campionato. Finalmente, dunque, si torna a parlare di calcio giocato dopo le polemiche della settimana derivate dalle numerose penalizzazioni che hanno colpito Arezzo e Matera (6 punti), Akragas (4 punti) e ...

Tre punti pesanti nel derby Catania-Trapani Video : Attenzioni puntate sul big match del girone C di #Serie C, lunedì sera, alle 20,45, fra #Catania e Trapani al Massimino. In palio tre punti pesanti in chiave promozione, soprattutto per il Catania che spera di riaprire il discorso primato [Video] nella giornata di riposo per il #Lecce capolista. I rossazzurri etnei, che nel precedente turno casalingo non sono andati oltre il pari con la Juve Stabia, puntano al successo per ridurre a un solo ...

Serie C - Catania- Trapani - prevendita pazzesca : proiezione da record Video : #Catania- Trapani è il big match del prossimo turno di #Serie C. Una gara d'altri tempi, che presentera' certamente un colpo d'occhio impressionante al Massimino, con tantissimi spettatori che vorranno assistere alla gara dal vivo, nonostante la diretta televisiva. Al momento, il record di spettatori stagionale in Serie C appartiene al Lecce [Video], con 16.838 tifosi presenti al Via del mare nel match proprio contro il Catania. In questo caso, ...

Catania - Trapani - arbitro scelto : adesso si lamentano i tifosi del Lecce Video : Il campionato di Serie C [Video] entra nel rush finale della stagione e diventa rovente. Infatti, la sfida per la promozione diretta, a 270 minuti dalla fine della regular season continua a regalare emozioni sia ai tifosi che agli addetti ai lavori. Se da una parte c'è chi crede che il Catania può ancora avere ancora speranze di promozione, dall'altra c'è chi è convinto che il campionato sia ormai nelle mani del #Lecce, il quale difficilmente se ...