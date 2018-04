Battle Royale in Red Dead Redemption 2? Consigli da PUBG da non sottovalutare

Fortnite Battle Royale : la creazione di una nuova mappa non rientra tra le priorità di Epic Games : Come nel caso di PlayerUnknown's Battlegrounds, anche la modalità Battle Royale di Fortnite è stata lanciata con una sola mappa e, anche se Epic ha continuato a lavorarci sin dal lancio, aggiungendo contenuti e trasformandola, ci sono stati alcuni che si sono chiesti se gli sviluppatori avrebbero mai lanciato una nuova mappa per la modalità.Parlando con IGN, il Design Lead di Fortnite, Eric Williamson, ha fatto notare che in questo momento Epic ...

Battlefield V/ Pronta una modalità Battle Royale - si lavora a un nuovo progetto : Battlefield V, Pronta una nuova modalità Battle Royale: si lavora a un nuovo progetto sul quale sta lavorando DICE per cercare delle novità davvero molto interessanti per i player.(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 11:18:00 GMT)

Una modalità Battle Royale anche per Battlefield V? : Con l'enorme successo riscosso da PlayerUnkown's battlegrounds e Fortnite, appare sempre più chiaro come altri sviluppatori vogliano in qualche modo replicare la formula che ha decretato l'incredibile popolarità di questi due titoli.Se già si parlò di una battle royale per il prossimo Call of Duty, ecco che probabilmente anche il nuovo sparatutto di DICE includerà la famosa modalità. Come segnala IGN, stando a una fonte anonima di Venturebeat, ...

Battlefield 5 avrà una modalità Battle Royale? Indiscrezioni al 19 aprile : Le notizie in merito a quello che Battlefield 5 porterà sulle console e sugli schermi dei videogiocatori di tutto il mondo latitano ancora, sebbene gli addetti ai lavori saranno di certo già immersi totalmente nello sviluppo delle feature legate al nuovo titolo della fortunata saga sparatutto targata Electronic Arts. Come di consueto, i ragazzi di DICE non vogliono lasciare nulla al caso, studiando tutte le possibilità offerte dal gameplay che ...

Altre due fonti confermano : Call of Duty Black Ops 4 solo multiplayer e con una modalità Battle Royale : Arrivano nuove conferme per un rumor che se dovesse rivelarsi effettivamente veritiero segnerebbe un cambiamento epocale per una delle serie più conosciute e famose del panorama videoludico: è davvero arrivato il momento di dire addio alla campagna single-player all'interno di Call of Duty?Dopo le fonti di Polygon arriva un'ulteriore conferma da due fonti conosciute da Kotaku. Queste due fonti non fanno altro che confermare due voci di corridoio ...

Epic Games parla delle difficoltà di integrare le modalità Save the World e Battle Royale di Fortnite : La storia di Fortnite è assolutamente peculiare, principalmente considerando la storia e le origini del suo successo. Il gioco presenta due modalità, una PvE, Save the World, e una PvP, Battle Royale, quella che si è dimostrata decisiva per lanciare Fortnite all'apice di tutte le classifiche del 2018.Epic Games aveva dapprima portato Fortnite sul mercato nella sua versione Save the World, e solo in seguito si era occupata in soli due mesi di ...

Fortnite : Epic Games punta ad aumentare i partecipanti alla modalità Battle Royale : Fortnite, come ormai saprete, è un titolo che ha riscosso, e continua a riscuotere, un enorme successo presso i giocatori. Questo è dovuto, oltre a una solida fan base, anche al costante supporto da parte di Epic Games che, con interessanti aggiornamenti, arricchisce sempre di più l'esperienza di gioco. Il 19 aprile, ad esempio, è in arrivo il nuovo update che porta con sé la nuova mitragliatrice leggera.Ma Epic, a quanto pare, pensa in grande ...

Più di 100 giocatori in Fortnite Battle Royale? Cosa ha svelato Epic Games : Non c'è dubbio che lo sparatutto in terza persona di Epic Games, Fortnite, è al centro di tutte le attuali discussioni sui videogiochi dato il suo enorme successo. C'è chi lo ama e chi lo odia. Ogni settimana i giocatori ricevono nuovi contenuti e aggiornamenti per mantenere il gioco fresco e interessante. Da sempre però si parla di un possibile aumento dei soliti 100 giocatori presenti nella modalità Battle Royale. Più di 100 giocatori in ...

Paladins Realm Royale : la modalità Battle Royale del titolo di Hi-Rez diventa un gioco standalone : Hi-Rez Studios, come probabilmente saprete, annunciò una modalità battle royale per il suo Paladins all'inizio dell'anno chiamata "battlegrounds". L'inserimento nei titoli di una modalità di questo tipo è ormai piuttosto comune, soprattutto in seguito al grande successo di PUBG o Fortnite, ma ora la compagnia ha cambiato direzione.Stando a quanto riportato da PCGamer, Hi-Rez ha trasformato la modalità battle royale del suo Paladins ed è ora ...

Il nuovo titolo dagli autori di LawBreakers è Radical Heights - un colorato Battle Royale anni '80 : Qualche giorno fa vi avevamo raccontato della presa di coscienza di Boss Key Productions relativamente a LawBreakers, l'hero shooter dello studio fondato da Cliff Bleszinski che nelle parole degli stessi sviluppatori è stato un indiscusso flop di mercato. Oltre ad ammettere i propri errori, il team di sviluppo aveva colto l'occasione per annunciare di aver abbandonato LawBreakers e di essere al lavoro su qualcosa di completamente nuovo, ed oggi ...

Battle Royale in Far Cry 5 grazie alla modalità Arcade - ma le mappe sono pessime : La modalità Arcade di Far Cry 5 permette di creare mappe da zero. Secondo voi cosa stanno facendo i fan? Certo, stanno creando delle mappe con modalità Battle Royale. Qualcosa che assomiglia a PUBG e Fortnite. In realtà la maggior parte di esse non è proprio quello che ti aspetteresti. Usando il seppur completo editor di mappe di Far Cry 5, i giocatori stanno costruendo delle versioni personali della mappa Erangel di PUBG a creazioni totalmente ...

Gli sviluppatori di Ghost Recon Wildlands ritengono impossibile introdurre una modalità Battle Royale nel gioco : Con l'incredibile successo di PlayerUnknown's battlegrounds e Fortnite, è abbastanza ovvio che anche altri studi di sviluppo stiano pensando all'introduzione della modalità battle royale all'interno dei loro giochi. Tuttavia, una battle royale sembra impossibile da includere in Ghost Recon Wildlands. A confermarlo sono gli sviluppatori del gioco che, come riporta VG247.com, hanno affermato su Twitter:"Comprendiamo l'attrazione per la modalità ...

Ghost Recon Wildlands avrà una modalità Battle Royale? La risposta di Ubisoft : Ghost Recon Wildlands non avrà la modalità Battle Royale. La notizia è ufficiale perché è stata resa nota dallo sviluppatore dello stesso gioco, Ubisoft. Tutto però sembra essere molto strano, soprattutto se si prende in considerata la varietà di armi disponibili all'interno del gioco e che darebbe vita ad una fantastica modalità Battle Royale. Lo sviluppatore però ha precisato che non è possibile programmare una simili modalità nonostante il ...

Massive Entertainment potrebbe essere al lavoro su un titolo Battle royale : Massive Entertainment, lo studio responsabile di The Division e di The Division 2, da poco annunciato, potrebbe allargare i propri orizzonti con un titolo battle royale.Almeno così sembra, stando a quanto riportato da Gamereactor.eu. Nello specifico, la compagnia avrebbe l'intenzione di esplorare il genere diventato ormai famoso grazie a giochi come PlayerUnknown's battlegrounds e Fortnite e, già nel mese di gennaio, avrebbe chiesto a Ubisoft di ...