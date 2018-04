Allegri | ' Partita bruttissima | adesso sarà decisiva la gara di sabato contro l' Inter'

Allegri : “Partita decisiva? Solo per il Napoli” : Allegri: “Partita decisiva? Solo per il Napoli” Dopo il pareggio amaro col Crotone, la Juve riparte dal big match contro il Napoli. Allo Stadium c’è grande attesa per la partita che potrebbe decidere le sorti della stagione e Allegri si prepara ad affrontare le insidie della squadra di Sarri. Ecco le dichiarazioni del tecnico in […]

Juve - Allegri : "Partita decisiva? Sì - per il Napoli..." : "Loro hanno il bel gioco, ma noi abbiamo più punti. Ora inizia un mini-campionato di 5 gare e noi siamo a +4"

Juventus - Allegri avverte : 'La partita di Crotone più importante di quella col Napoli' : 'Tra le due partite di questa settimana, la partita con il Crotone sarà la più importante e decisiva perché arrivare a +6 allo scontro diretto con il Napoli è un vantaggio importante'. Lo ha detto l'...

Allegri : 'Con la Samp serve una partita di rabbia' : Roma, 14 apr. , askanews, 'Basta parlare del Real, ora siamo concentrati su campionato e coppa Italia'. La Juventus si rituffa nel campionato dopo la delusione di Madrid. Allo Stadium arriva alle 12.

Juventus-Real Madrid - il delirio di Allegri : “abbiamo fatto una buona partita - a Madrid per giocarcela” : Juventus-Real Madrid, brutta sconfitta da parte dei bianconeri che possono considerarsi fuori dalla Champions League dopo lo 0-3 dell’andata. Ecco le dichiarazioni di Allegri a Premium Sport: “Quando giochi contro queste squadre devi anche essere fortunato per limitarli. Eravamo fermi sul primo gol, ma per un’ora abbiamo fatto una buona partita. Stasera ci è capitato di tutti contro: Dybala sfiora il gol su punizione e poi loro ...

Juventus-Real Madrid/ Allegri gioca a scacchi : Cuadrado - Mandzukic e Sturaro - 3 cambi per decidere la partita : Juventus-Real Madrid: la partita tattica dei bianconeri contro i galacticos. Gli uomini di Zidane, presi singolarmente, sono più forti: ma non per questo è detto che vinceranno.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:58:00 GMT)

Juventus - Allegri : "Dybala farà una grande partita. A Cardiff abbiamo mollato mentalmente" : Dimenticare il secondo tempo di Cardiff, perché per battere il Real 'La Juve non può permettersi di uscire dalla partita'. Allegri è pronto a sfidare Zidane con tutta la rosa a disposizione ad ...

Juve - Allegri : 'Complimenti ai bianconeri - una partita seria' : 'Complimenti ai ragazzi, il Milan era in ottima condizione e non era facile. Hanno fatto una partita seria'. Ai microfoni di Mediaset Premium Massimiliano Allegri esalta la prestazione dei suoi ...

Juve - Allegri : 'Battiamo il Real. La partita con la Spal? Non è scontata...'. Dybala : 'La Champions? Pronti per una nuova sfida' : Il Real può attendere, perché tutta l'attenzione di Max Allegri è riservata alla Spal. 'Il sorteggio di Champions? La partita di domani è molto più importante, può sembrare ma non è scontata. Se ...

Juve - Allegri : 'Battiamo il Real. La partita con la Spal? Non è scontata...' : 'Contro la Spal sembra una partita scontata ma non lo è'. L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri avvisa la sua squadra alla vigilia del match contro gli estensi. 'Nelle ultime tre partite ...

Juventus-Atalanta 2-0 - la squadra di Allegri scappa a +4 dal Napoli : partita coraggiosa per gli uomini di Gasperini ma non basta [FOTO] : 1/25 AFP/LaPresse ...

Juventus - ecco tutte le volte che Allegri ha cambiato la partita [VIDEO] : La Juventus sta attraversando un momento veramente importante, merito anche del tecnico Massimiliano Allegri. Il club bianconero ha staccato il pass per i quarti di finale di Champions League, adesso ha un punto di vantaggio sul Napoli e dopo la gara di oggi contro l’Atalanta può portarsi a 4 punti di distacco, un importante margine anche in vista dello scontro diretto tra qualche giornata. Nel frattempo ecco un video interessante che ...

Tottenham-Juventus - Allegri rischia di combinarla grossa : la mossa (facile) che ha cambiato la partita : La Juventus ha raggiunto un obiettivo importante nella giornata di ieri, quello di ottenere il pass per i quarti di finale di Champions League, successo in rimonta contro il Tottenham quando ormai la qualificazione sembrava un miraggio. Dopo il 2-2 dell’andata bianconeri sotto con la rete di Son poi la reazione con Higuain e Dybala. La metamorfosi tra primo e secondo tempo porta un nome ed un cognome: Stephan Lichtsteiner. Incomprensibile ...