STRISCIA DI GAZA | SCONTRI ISRAELE-PALESTINESI | 4 MORTI 600 feriti | nuovo venerdì di

STRISCIA di Gaza - Israele-Palestinesi : scontri e 4 morti/ 600 feriti - Hamas inneggia ad Arafat : Striscia di Gaza, nuovi scontri con Israele: quarto venerdì consecutivo di sangue. Due manifestanti palestinesi uccisi e oltre 40 rimasti feriti. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 20 Apr 2018 19:30:00 GMT)

Israele ha distrutto un lungo tunnel di Hamas che collegava la STRISCIA di Gaza al suo territorio : L’esercito di Israele ha detto di avere scoperto e distrutto un lungo tunnel che collegava la Striscia di Gaza a Israele e che era stato costruito dai miliziani di Hamas: partiva da Jabaliya, nel nord della Striscia, e arrivava diversi metri The post Israele ha distrutto un lungo tunnel di Hamas che collegava la Striscia di Gaza al suo territorio appeared first on Il Post.

STRISCIA GAZA - 4 palestinesi uccisi : 15.36 Almeno quattro palestinesi uccisi ed altri feriti in una esplosione nella Striscia di Gaza. Lo riferisce il ministero della Salute del governo di Hamas. L'esplosione, hanno riferito diverse testimonianze, è stata causata da un attacco israliano. No comment dell' esercito israeliano.

Un altro venerdì di proteste nella STRISCIA di Gaza : Un palestinese è stato ucciso dai tiratori scelti israeliani e oltre 200 sono stati feriti, nel giorno finora meno violento dall'inizio delle manifestazioni The post Un altro venerdì di proteste nella Striscia di Gaza appeared first on Il Post.

Scontri nella STRISCIA di Gaza - un morto e 700 feriti tra i dimostranti : Scontri nella Striscia di Gaza, un morto e 700 feriti tra i dimostranti Migliaia i palestinesi radunatisi al confine nel terzo venerdì di protesta consecutivo: alcuni hanno incendiato le bandiere israeliane Continua a leggere

STRISCIA DI GAZA - NUOVO VENERDÌ DI SANGUE AL CONFINE CON ISRAELE/ Ultime notizie - oltre 700 palestinesi feriti : STRISCIA di GAZA, nuovi scontri tra ISRAELE e palestinesi nel terzo VENERDÌ consecutivo di manifestazioni nel SANGUE: Ultime notizie, 520 nuovi feriti e allarme in Occidente(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 18:18:00 GMT)

Nuovi scontri al confine tra la STRISCIA di Gaza e Israele : Va avanti la protesta dei palestinesi nell'ambito della 'Grande marcia del ritorno' organizzata dal movimento islamico di Hamas per sei settimane. Questo è il terzo venerdì di protesta: l'obiettivo è ...