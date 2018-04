Siria | il reporter Robert Fisk | ' Non c' è stato attacco chimico'

Blastingnews

(Di venerdì 20 aprile 2018)è un noto giornalista britannico corrispondente dal Medio Oriente per la famosa testata giornalistica 'The Independent'.ha scritto diversi libri e fatto diversi reportage sulla precaria ed instabile situazione della regione e ultimamente ha parlato molto anche della guerra civile che da diversi anni attraversa lae vede contrapposto il governo guidato da Bashar al Assad all'eterogeneo movimento dei ribelli. Il giornalista sull'di Douma: 'Non c'è nessuna prova dell'utilizzo di armi chimiche' Stando a quanto riportato in un articolo pubblicato sul sito web L'Inchiesta, ilinglese ha sostenuto che il recentepresumibilmente compiuto dall'esercito governativono a Douma non sia. Per essere più precisi,ha argomentato questa sua posizione in un articolo sull'Indipendent che ètradotto anche dal noto sito web ...