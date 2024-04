(Di venerdì 26 aprile 2024) Il 2023 si è distinto per l’uscita di interessanti. Uno di questi èof the, eccopoterla pellicola Il 2023 è stato caratterizzato da molte uscite cinematografiche che hanno fatto molto parlare di loro. Tra le ultime, c’è sicuramente l’ultima fatica di Martin, dal titoloof the(qui la nostra recensione), adattamento cinematografico del saggio di David Grann, Gli assassini della terra rossa. Per raccontare questi tragici fatti, la pellicola si serve di grandi nomi del cinema, tra cui Leonardo DiCaprio e Robert De Niro. Se ancora non avete visto il, o volete semplicemente rivederlo, continuate a leggere per scoprire ...

Il premio Oscar Martin Scorsese è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, nella puntata di domenica 18 febbraio e durante l’intervista ha commentato il suo ultimo film. Si tratta di Killers of the Flower Moon (protagonisti Robert De Niro e Leonardo Di Caprio), candidato a 10 premi Oscar ... Continua a leggere>>

Non è un segreto affermare che la selezione degli Oscar 2024 ha tenuto in considerazione film effettivamente meritevoli, ponendo attenzione a ruoli femminili forti. Il risultato è quello di interpretazioni di grande spessore, lontane da ogni stereotipo di genere. Annette Bening, Jodie Foster, Lily ... Continua a leggere>>

killers of the flower Moon: dove vedere l’ultimo film di Scorsese - Il 2023 si è distinto per l'uscita di interessanti film. Uno di questi è killers of the flower Moon, ecco dove poter vedere la pellicola.

Continua a leggere>>

Scorsese, 'dopo Gesù un film su Sinatra' - Dopo Gesu', Martin Scorsese fara' un film su Frank Sinatra. A 81 anni il regista italo-americano reduce dalle dieci nominations agli Oscar per killers of the flower Moon, continua a sfornare progetti.

Continua a leggere>>

Martin Scorsese potrebbe dirigere un biopic su Frank Sinatra con Leonardo DiCaprio - Martin Scorsese torna ad interessarsi al biopic su Frank Sinatra, per cui vorrebbe Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence come protagonisti.

Continua a leggere>>