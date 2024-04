Ruotolo | “Cambiamo il PD - che oggi è occupato dagli eletti Sulla RAI Meloni peggio di Berlusconi”

(Di venerdì 26 aprile 2024) Dal rinnovamento della classe dirigente del Partito democratico alle ragioni del Sud, passando per la questione morale e l'opposizione al governo: Sandrospiega perché ha deciso di candidarsi alle Elezioni Europee.

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - "Non era mai successo che esponenti della maggioranza di Governo prendessero così platealmente le distanze dal Presidente della Repubblica. La scelta di difendere a tutti i costi l'operato indifendibile delle Forze dell'Ordine a Pisa ha messo la presidente del Consiglio ...

25 aprile, Sandro ruotolo: Governo censura antifascismo in televisione - "La libertà di informazione e la libertà di pensiero oggi sono messe in discussione dal governo di destra di Giorgia meloni che addirittura censura l'antifascismo in televisione, questo è il segnale d ...

25 aprile Napoli, Manfredi: "Italia è anti-fascista". Cgil e Anpi leggono Scurati. Corteo pro-Palestina - Deposte le corone di alloro in piazza Salvo d'Acquisto. Manifestazione di Anpi e Cgil a Largo Berlinguer con Lucia Annunziata e Sandro ruotolo ...

25 Aprile, ruotolo (Pd): "Antifascisti sempre, oggi dobbiamo combattere contro un governo che reprime il dissenso" - 25 Aprile, ruotolo: «Mai come quest'anno la festa della Liberazione assume un significato così importante. Siamo antifascisti sempre, ma oggi lo saremo ancora di più e siamo nelle piazze di tutta Ital ...

