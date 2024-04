Fare trekking in sicurezza e nel rispetto dell' ambiente - la guida definitiva

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) Con le giornate di festa alle porte e in vistaa stagione estiva, sono tante le persone che hanno pensato di dedicarsi al, un modo sano, semplice ed economico perattività all’aria aperta e per stare in mezzo alla natura. È anche una maniera per staccare completamente per qualche ora dalla frenesiaa vita quotidiana, in particolare dal caos dei contesti urbani e metropolitani, e perun po’ di digital detox, disintossicandosi cioè da chiamate, chat e social. Preparazione A piedi o in bici (tradizionale o e-bike), da soli o in compagnia, a secondae situazioni ee preferenze, ci sono comunquee regole comuni da osservare pere escursioni ine ...