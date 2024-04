Inps - esaurito plafond per anticipo liquidazione Tfs Tfr

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 aprile 2024) "Sulla base delle stime effettuate sono in via di esaurimento" le risorse finanziarie destinate nel Bilancio di previsione dell'all'anticipazione ordinaria del Tfs/Tfr per l'anno 2024 istituita nel 2022 in favore degli iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Lo comunica l'in una circolare precisando che "a partire dal 25 aprile 2024" è stata "inibita la presentazione di nuove domande".