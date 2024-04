Calciomercato Milan - De Ketelaere sarà riscattato dall’Atalanta | tesoretto per il Diavolo

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di venerdì 26 aprile 2024) L’Atalanta si prepara a riscattare De: per ilsi tratta di unimportante da poter spendere nelFlop al, top all’Atalanta: le prestazioni di Denel corso dell’ultimo anno sono cambiate in maniera drastica. Con la squadra di Gasperini l’attaccante belga ha segnato 7 goal in Serie A, fornendo anche 6 assist. Numeri che hanno convinto la Dea ha riscattarlo, come fatto capire anche dall’amministratore delegato nerazzurro Percassi. Ilnon può che essere più contento di così: nelle casse rossonere andranno ben 23 milioni di euro, più il 10% della futura rivendita. Una cifra importante che permetterà aldi poter investire con più forza sul mercato estivo....