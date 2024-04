Chi sono le figlie di Cucinelli - boss dei loro mariti promosse vicepresidenti

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di venerdì 26 aprile 2024) La stampa internazionale le ha ribattezzate le "principesse del cachemere" o semplicemente "lebionde di". Una definizione limitante, se non del tutto fuorviante. Camilla, 42 anni, e Carolina, 33, non ci stanno, abbattendo il tipico cliché delle privilegiate eredi dell'azienda di famiglia. Al contrario, abbracciano con fierezza la "normalità", in armonia con lo spirito del marchioe del borgo umbro di Solomeo, dove è radicata la rinomata casa del cachemire.