Studenti in Piazza con SerD | Provare lo Stato di Ebbrezza per Sensibilizzare sui Rischi dell' Alcol

(Di venerdì 26 aprile 2024) L'Aquila - Venerdì 26, l'iniziativagiunge inper educare i giovani sui pericolie dipendenze dae droga attraverso l'esperienza diretta. Utilizzando visori ottici simili a quelli per la realtà virtuale, i partecipanti potranno immergersi in unodisimulato, rendendo tangibili i pericoli'abuso di. Organizzato dal Servizio per le Dipendenze Peligno-Sangrina, con il sostegno del Rotary Club e del Comune di Sulmona, l'evento mira a coinvolgere attivamente i giovani e a fornire loro informazioni cruciali sulla prevenzionee dipendenze. leggi tutto

