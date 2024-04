Anticipazioni Serale Amici 23 - puntata di sabato 27 aprile 2024 | ospit - sfi -e, ballottaggio ed eliminato

ecco il resoconto della registrazione del talent show di Maria De Filippi: la puntata andrà in onda sabato 27 aprile in prima serata. Amici 23 è giunto alla fase finale, sabato 27 aprile andrà in onda la sesta puntata del serale del talent show condotto da Maria De Filippi. Il programma è ...

Continua a leggere>>

Nella sesta puntata del Serale di Amici 23 tra gli ospiti c’è Can Yaman. Le anticipazioni dell’appuntamento che andrà in onda sabato 27 aprile 2024, l’attore turco fa il suo ingresso nello studio di Canale 5. Insieme a Francesca Chillemi, Can torna sul piccolo schermo nella prima serata del canale ...

Continua a leggere>>