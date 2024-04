Tra Netanyahu e Biden ne resterà soltanto uno | ecco perché Bibi disobbedisce a Joe

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 26 aprile 2024) Il “mal d’America”, descritto mirabilmente dal nuovo numero di Limes, è quella sensazione che induce l’ex “Numero Uno” a sentire di star perdendo terreno. Del resto, sono ventitré anni, da quando gli Stati Uniti si accorsero che il loro decantato sogno era ormai diventato un incubo, che il mito d’oltreoceano è definitivamente tramontato. Eravamo già ben lontani dai film degli anni Cinquanta, dalla scena di Alberto Sordi di fronte al « maccarone», ma con l’11 settembre 2001, insieme alle certezze, sono tramontate anche le illusioni. Le guerre di Bush in Afghanistan e in Iraq hanno fatto il resto e la crisi finanziaria del 2008 ha assestato il colpo di grazia a un modello economico e di sviluppo palesemente insostenibile. Tramonto a stelle e strisceNon a caso, osando l’inosabile, nel suo editoriale Lucio Caracciolo afferma: «C’è molto di sovietico in questo autunno americano. Su tutto, ...