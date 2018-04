Fiorentina | Veretout | ' Il Marsiglia mi vuole? Vedremo'

DIRETTA/ Fiorentina Lazio (risultato live 3-2) streaming video e tv : tripletta di Veretout! : DIRETTA Fiorentina Lazio : info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live . Corsa all'Europa ancora viva per viola e biancocelesti, 33^ giornata di Serie A(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 22:06:00 GMT)

DIRETTA/ Fiorentina Lazio (risultato live 2-0) streaming video e tv : ancora Veretout su rigore! : DIRETTA Fiorentina Lazio : info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live . Corsa all'Europa ancora viva per viola e biancocelesti, 33^ giornata di Serie A(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 21:14:00 GMT)

Diretta/ Fiorentina Lazio (risultato live 1-0)streaming video e tv : espulsi Sportiello e Murgia - in gol Veretout : Diretta Fiorentina Lazio : info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live . Corsa all'Europa ancora viva per viola e biancocelesti, 33^ giornata di Serie A(Pubblicato il Wed, 18 Apr 2018 21:00:00 GMT)

Udinese-Fiorentina 0-2 : Veretout e Simeone avvicinano i Viola all'Europa : Settima sconfitta consecutiva in campionato per l'Udinese che, dopo essere stata rivitalizzata dalla cura Oddo , subentrato a Delneri, , è sprofondata in una crisi nera. Prestazione di carattere per ...