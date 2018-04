eurogamer

: Olanda: banditi i giochi con loot box in tutto il paese? #LootBox - Eurogamer_it : Olanda: banditi i giochi con loot box in tutto il paese? #LootBox -

(Di giovedì 19 aprile 2018) L'autorità che regolamenta il gioco d'azzardo inha recentemente dichiarato che lebox violano le leggi vigenti nel, per cui come riporta VG247 sembra proprio che i titolo che contengono al loro interno le famigerate casse premio potrebbero esseredefinitivamente.Lebox infatti sono pacchetti acquistabili con moneta reale e contenenti oggetti randomici di gioco, per cui per ottenere un oggetto particolarmente ambito o raro si presenterebbero, a detta degli inquirenti, gli stessi meccanismi applicati dal gioco d'azzardo, e si sarebbe spinti a acquistare ingenti quantità di pacchetti.L'autorità olandese ha preso in esame i diecipiù popolari contenentibox, e di questi quattro rimandavano a siti di terze parti per acquistare questi pacchetti.Read more…