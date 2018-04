I giovani del movimento ' ORA TOCCA A NOI' | riceviamo con favore le parole di Riccardo

Due giovani ebrei aggrediti a Berlino con una cintura. Una delle vittime filma tutto e mette il video in Rete : Due giovani ebrei sono stati aggrediti da tre persone a Berlino, nella serata di ieri, e una delle vittime ha filmato e postato l'attacco su Internet.Secondo la polizia, si tratta di un'aggressione di stampo antisemita, riferisce la Bild online. Uno dei due giovani è stato colpito con una cintura da uno degli aggressori, che gli ha gridato "Ebreo!" in arabo, come si vede nel video. Il fatto è accaduto nel quartiere di Prenzlauer ...

Popolo della Famiglia contro il negozio di marijuana legale di J-Ax : “Venga a Medjugorje e diventi vero testimonial dei giovani” : Un negozio di marijuana legale aperto da J-Ax, il fratello Grido e il produttore Takagi. Il negozio di chiama MrNice: “Non lo faccio per il business, altrimenti aprivo una catena, volevo solo dare casa alla mia cannabis Maria Salvador”, ha spiegato il rapper a FQMagazine raccontando nel dettaglio il perché di questa scelta. Il Popolo della Famiglia però non ha gradito l’idea e Lorenzo Damiano, leader del PDF, non ha risparmiato ...

Ginnastica - l’Italia del futuro punta in grande : tra giovani rampanti e l’attesa delle veterane - le azzurre viaggiano verso le Olimpiadi : L’Italia della Ginnastica artistica italiana sta affrontando un evidente ricambio generazionale, molte delle veterane che abbiamo ammirato negli ultimi anni sono ai box per svariati motivi e pian piano si stanno affacciando delle piacevoli novità all’interno del panorama internazionale. Lo sguardo è già puntato alle Olimpiadi di Tokyo 2020, mancano appena due anni all’appuntamento più importante e già la prossima stagione sarà ...

Pentathlon - le speranze di medaglia dell’Italia verso Tokyo 2020 e i giovani da seguire. Settore femminile in fermento : Quando si pensa al Pentathlon in Italia, si pensa subito al Settore femminile: i senatori in campo maschile a Tokyo 2020 avranno altre due primavere sulle spalle, e quindi l’importante sarà già qualificarsi. Di certo negli ultimi anni a livello senior i risultati si iniziano a vedere, anche se è soprattutto a livello giovanile che lo sport del soldato del Bel Paese si sta mettendo in mostra. Alice Sotero ha ottenuto la prima storica ...

Hockey su ghiaccio - Mondiali Prima Divisione 2018 : gli azzurri ai raggi X. giovani e veterani a caccia della promozione : L’Italia è pronta per affrontare i Mondiali di Prima Divisione. A Budapest, a partire da domenica 22 aprile, gli azzurri andranno a caccia della promozione e del ritorno nella Top Division, quella che assegna il titolo iridato. Non sarà un’impresa facile, ma la Nazionale di Cleyton Beddoes ha ben impressionato nelle uscite amichevoli in preparazione ed ha le carte in regola per giocarsela. In attesa degli ultimi tagli diamo uno ...

Tg Diregiovani Edizione del 17 aprile 2018 : Al centro del racconto televisivo, come sempre, le loro storie: alcune già note al pubblico, perché legate a fatti di cronaca e attualità, altre invece ancora da scoprire. Tredicenne scopre tesoro ...

Judo - le speranze di medaglia dell’Italia verso Tokyo 2020. Tra certezze e giovani in rampa di lancio : Quattro totem e tanti giovani di belle speranze per andare all’assalto delle medaglie a Cinque Cerchi. L’Italia del Judo si avvia verso Tokyo 2020 con la consapevolezza di essere una potenza mondiale e di poter disporre di diverse carte per puntare al podio olimpico. L’exploit di Rio de Janeiro 2016 reca con sé un’eredità di altissimo profilo per il team azzurro, che vanta due punti di riferimento di assoluto valore, su ...

'Quando comunicare è parte integrante della terapia ' lo ha detto il magistrato Gemma Miliani ai giovani ginecologi.Il supporto della ... : UMWEB, Perugia,giovani chirurghi provenienti da tutta Italia si sono ritrovati a Perugia per un corso di formazione sulle innovazione nella chirurgica mini invasiva in ginecologia. Il corso, della ...

'Italian Fashion Talent Awards' - online il bando per i giovani talenti della moda : ... ovvero 'Anima', e concorrere per poter sfilare nella serata conclusiva del contest su una passerella che è trampolino di lancio nel mondo della moda,. Gli 'Italian Fashion Talent Awards' sono ideati ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : che Italia torna dalla laguna? La classe delle giovani - il ritorno di Ferlito e una squadra “nuova” : L’Italia archivia il Trofeo di Jesolo e si lancia verso gli appuntamenti più importanti della stagione. Al termine della Classicissima eravamo soliti fare un bilancio a ridosso degli Europei che solitamente si svolgono durante il mese di aprile ma il calendario del 2018 è stato radicalmente rivoluzionato: la rassegna continentale si svolgerà soltanto ad agosto e dunque l’appuntamento del PalaArrex rappresentava soltanto una tappa di ...

giovani talenti si esibiscono al teatro Leo Amici - ci sono i protagonisti del nuovo video di Bennato : ... a diverso livello, nella realizzazione e produzione dello spettacolo che ogni anno è seguito da un nutrito pubblico, non solo nel Belpaese ma anche all'estero, via streaming. Quindi, i Giovani hanno ...

Ginnastica - Trofeo di Jesolo 2018 : le pagelle dell’Italia. La grinta di Mori e Basile - la caparbietà di Ferlito - il talento delle giovani : Ieri si sono disputate le gare a squadre del Trofeo di Jesolo 2018 di Ginnastica artistica. L’Italia ha vinto tra le juniores e ha chiuso al terzo posto con le seniores. Di seguito le pagelle delle azzurre che si sono messe maggiormente in vista. MARTINA Basile: 7. La migliore italiana nel giro completo. Commette sì degli sbilanciamenti alla trave, ma per il resto è molto concreta e si toglie una soddisfazione importante alla sua prima ...

Cala il sipario sul 56° Congresso Nazionale dei giovani Commercialisti. Modica per tre giorni capitale siciliana del turismo congressuale ... : ... ristoranti e spostamenti, ha comportato un giro d'affari di oltre mezzo milione di euro, è facile ipotizzare un ritorno milionario per il territorio e un'occasione importante per l'economia locale. ...