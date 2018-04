Mike Pompeo, direttore della CIA in attesa della conferma in senato della sua nomina a segretario di Stato, ha incontrato segretamente il leader nordcoreano Kim Jong-un. Lo svela il Washington Post, precisando che la visita di Pompeo a Pyongyang è avvenuta nel weekend di Pasqua.(Di mercoledì 18 aprile 2018)

