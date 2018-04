Governo | Mattarella convoca Casellati alle 11

Governo - Mattarella convoca Casellati : Il capo dello Stato avrebbe scelto la via del mandato esplorativo e di una figura istituzionale, per tentare di uscire dallo stallo della crisi di Governo

Governo - Mattarella convoca Casellati al Quirinale : «Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha convoca to per le ore 11.00 di oggi, al Palazzo del Quirinale , la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati »:?questo il comunicato del Colle diffuso alle 8.30...

Governo - Mattarella convoca Casellati : 8.54 Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha convoca to per le ore 11.00 di oggi, al Palazzo del Quirinale, la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati . La seconda carica dello Stato dovrebbe ricevere il mandato esplorativo dal Capo dello Stato per la formazione del Governo .

Governo - Mattarella scoglie le riserve : ecco tutti gli scenari [LIVE] : 08:02 - Oggi Sergio Mattarella affiderà l'incarico esplorativo alla Casellati e secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, dietro alla scelta del Presidente della Repubblica ci sono due motivazioni: la prima è che gli serve per confermare un rapporto leale e fiduciario con i due mezzi vincitori, in modo che non siano possibili recriminazioni di atti di forza o di esproprio della volontà popolare da parte sua. In ...