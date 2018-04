Facebook introduce nuove policy sulla privacy nel rispetto delle nuove leggi europee

Facebook inizia a supportare i post 3D nel Feed - intanto Messenger introduce un modo semplice per iniziare chiamate di gruppo : Arrivano in giornata piccole ma interessanti novità in casa Facebook: il social network di Mark Zuckerberg sta iniziando a supportare i post in 3D nel Feed col contributo di partner importanti, mentre in Messenger arriva un nuovo e semplice modo per iniziare le chiamate di gruppo. Scopriamole insieme. L'articolo Facebook inizia a supportare i post 3D nel Feed, intanto Messenger introduce un modo semplice per iniziare chiamate di gruppo è stato ...