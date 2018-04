Salone del mobile 2018 | Lapo Elkann star a Garage Italia La casa 3D del futuro | arriva

Salone del Mobile 2018 un’edizione all’insegna della tecnologia : Si apre sotto il segno del nuovo Manifesto e di un rinnovato ottimismo e dinamismo il Salone del Mobile, vetrina della migliore produzione italiana e internazionale e “motore” d’impresa della città di Milano. Dal 17 al 22 aprile, a Fiera Milano, Rho. Riapre le porte il Salone del Mobile.Milano, appuntamento imprescindibile del settore a livello internazionale, e vetrina per eccellenza di creatività, innovazione e qualità. La 57a edizione ...

Gentiloni - Boccia e Casellati inaugurano il Salone del Mobile : ... allo stallo sulla formazione del nuovo governo, fino alle misure che gli imprenditori chiedono a quello che sarà il nuovo governo, per sostenere e rilanciare l'economia: "Speriamo che prevalga il ...

Gentiloni - Boccia e Casellati inaugurano il Salone del Mobile : Rho, 17 apr. (Adnkronos) – Ha ufficialmente preso il via, questa mattina a Milano, l’edizione 2018 del Salone del Mobile. A tagliare il nastro, intorno alle 11, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni insieme al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e alla presidente del Senato Elisabetta Casellati. “E’ davvero un’emozione per me tornare al Salone – afferma il premier – sia per ciò che succede ...

Gentiloni - Boccia e Casellati inaugurano il Salone del Mobile : Rho, 17 apr. (Adnkronos) – Ha ufficialmente preso il via, questa mattina a Milano, l’edizione 2018 del Salone del Mobile. A tagliare il nastro, intorno alle 11, il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni insieme al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e alla presidente del Senato Elisabetta Casellati. “E’ davvero un’emozione per me tornare al Salone – afferma il premier – sia per ciò che succede ...

Salone del mobile - a Milano arriva "la natura dell'abitare" : A Milano dal 17 al 25 aprile, nel contesto del FuoriSalone, c'è "Living Nature: la natura dell'abitare".Il progetto, voluto dal Salone del mobile e sviluppato con lo studio di Carlo Ratti, architetto, ingegnere e docente al MIT di Boston è collocato in pieno centro, tra il Duomo e Palazzo Reale, sotto lo stretto controllo della soprintendenza ai Beni Architettonici per rispettare le decorazioni pavimentali della piazza (guarda il video).[[video ...

Milano - Gentiloni e Casellati inaugurano il Salone del Mobile : 'Qui l'Italia dimostra di poter crescere' : Taglio del nastro questa mattina a Milano per l'edizione 2018 del Salone del Mobile . A inaugurare la manifestazione è stato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni insieme al presidente di ...

L'azienda lucana Egoitaliano al Salone del Mobile di Milano 2018 : I campi obbligatori sono contrassegnati * Commento Nome * Email * Sito web visualizza articoli simili Close Cronaca Lutto in famiglia Pittella e' venuto a mancare Domenico Pittella senatore,padre del ...

Milano - il saluto di Gentiloni al Salone del Mobile : "Una emozione unica" : L'inaugurazione del premier con la presidente del Senato e il sindaco Sala: "Emozionato sia quanto succede qui, sia per quello che succede a Milano"

Salone del mobile 2018 - il design e il territorio : cinque mostre al Belvedere di Monza : Il progetto si chiama "Il design e il territorio" e dice molto: da domenica 15 aprile il Belvedere della Villa reale dove si trova il Triennale design museum è tornato a raccontare gli incroci della ...

Milano Design Week 2018 - Lauto protagonista del FuoriSalone : Si apre la Milano Design Week e la città è tutta un pullulare di eventi, installazioni e mostre allinsegna dellinnovazione e della creatività. A questo appuntamento il settore delle quattro ruote si conferma sempre più protagonista, sottolineando così lo stretto legame tra Design, mobilità e tecnologia. Perché lo stile, oggi, non è più solo una questione di gusto progettuale, ma è anche sinonimo di sostenibilità. Così, oggi, i centri stile e i ...

Cosa ci fa uno yacht davanti alla Triennale di Milano? L’installazione di design in attesa del FuoriSalone : Nell’ambito della Milano design Week, uno yacht come installazione di design. Lo ha portato Azimut/Benetti che ha scelto il contesto della Triennale per portare e installare a Milano uno yacht Azimut S7 di 21 metri, collocato nello spazio antistante il Palazzo dell’Arte. L’imponente installazione – La Dolce Vita 3.0, yachting in Milan – nasce con l’obiettivo di avvicinare il grande pubblico ai temi del design ...

Milano Design Week - cosa vedere al "Salone dell'auto-mobile" : Al Salone del Mobile di Milano l’immobilità non è mai piaciuta, tanto che da qualche anno la cosiddetta Design Week ha invaso...

“Cells” : la sanità del futuro alla Statale di Milano per il FuoriSalone 2018 : 1/7 ...

Milano Design Week 2018 - Lauto protagonista del FuoriSalone : Si apre la Milano Design Week e la città è tutta un pullulare di eventi, installazioni e mostre allinsegna dellinnovazione e della creatività. A questo appuntamento il settore delle quattro ruote si conferma sempre più protagonista, sottolineando così lo stretto legame tra Design, mobilità e tecnologia. Perché lo stile, oggi, non è più solo una questione di gusto progettuale, ma è anche sinonimo di sostenibilità. Così, oggi, i centri stile e i ...