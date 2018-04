Governo | verso il mandato esplorativo Si rafforza l' ipotesi della Casellati

Nuovo Governo : Mattarella verso la decisione : Quasi certo mercoledì il Capo dello Stato darà un incarico esplorativo per dar vita a un esecutivo. L'urgenza anche per gli eventi sullo scacchiere mediorientale -

Nuovo Governo : Mattarella verso la decisione : Quasi certo mercoledì il capo dello Stato darà un incarico esplorativo per dar vita a un esecutivo. L'urgenza anche per gli eventi sullo scacchiere mediorientale -

DIRETTA CONSULTAZIONI Governo/ Di Maio-Salvini verso accordo : Martina a Mattarella "alleanze Pd? No balletti" : CONSULTAZIONI, DIRETTA streaming video: GOVERNO Salvini-Di Maio, nodo Berlusconi. Martina al Quirinale 'alleanze Pd? No balletti'. E il Centrodestra..

DIRETTA CONSULTAZIONI Governo/ Di Maio-Salvini verso accordo : Martina a Mattarella “alleanze Pd? No balletti” : CONSULTAZIONI da Mattarella: DIRETTA streaming video dal Quirinale. Pd, Centrodestra unito e M5s al Colle. GOVERNO, Salvini-Di Maio con Berlusconi defilato? Il nodo-Siria(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 17:32:00 GMT)

Di Maio a Porta a Porta : "Passi avanti verso un accordo di Governo" : "Ci son dei passi avanti nella formazione del governo che voglio manifestare a Mattarella". Lo ha detto Luigi Di Maio, durante la registrazione della puntata di Porta a Porta. Il capo politico del Movimento 5...

Verso un Governo del Presidente Obiettivo : sterilizzare leghisti e grillini : Un governo del Presidente: ecco la carta segreta che l’establishment sconfitto alle elezioni il 4 marzo si accinge a giocare per sbloccare lo stallo e il cul de sac istituzionale, con la regia del Quirinale. Dal Pd si fa sapere che in questo scenario Segui su affaritaliani.it

Verso un Governo del Presidente Obiettivo : sterilizzare Lega e M5s Rumors : il Pd è pronto - l'Europa pure : Un governo del Presidente: ecco la carta segreta che l’establishment sconfitto alle elezioni il 4 marzo si accinge a giocare per sbloccare lo stallo e il cul de sac istituzionale, con la regia del Quirinale. Dal Pd si fa sapere che in questo scenario Segui su affaritaliani.it

Sulla strada di Di Maio verso il Governo cade il tabù Renzi. Dal podio del Quirinale la mano tesa al Pd - tra sostanza e strategia : Il primo giro di consultazioni al Quirinale non doveva riservare sorprese. E così è stato. Almeno in larga parte. Nessun incarico, pre incarico, esplorazione. Non v'è traccia di un presidente del Consiglio, nemmeno in potenza. Ma un altro tabù è caduto nel faticoso incastro che non c'è fra le varie forze politiche. Lo ha demolito il Movimento 5 stelle. Perché quando alle 17.07 Luigi Di Maio ...

Verso il Governo - una lunga diretta no stop su Sky TG24 per le consultazioni : Il Presidente delle Repubblica Sergio Mattarella concluderà la prima serie di consultazioni dopo il voto e incontrerà i rappresentanti dei principali partiti, per conoscere le loro posizioni e immaginare gli scenari possibili per la formazione di un nuovo Governo. Sky TG24 HD lo racconta con “Verso il Governo”, una lungo speciale dedicato alle consultazioni al Quirinale, in onda dalle 10 alle 19 di...

Quirinale - Consultazioni Mattarella/ Governo diretta streaming video - Gruppo Misto e Meloni : verso nuovo voto? : Consultazioni al Quirinale, Mattarella e il rebus Governo: diretta streaming video e calendario incontri oggi e domani. Di Maio e Salvini tra intese e veti: tutti gli aggiornamenti(Pubblicato il Wed, 04 Apr 2018 16:22:00 GMT)

Verso un nuovo Governo - le consultazioni del Capo dello Stato : Quale sarà l'esito delle consultazioni? Un Governo all'altezza della situazione, che sappia rispondere alle esigenze dei cittadini: questo l'obiettivo del Capo dello Stato Sergio Mattarella che alle 10 di...

Governo - verso consultazioni al Quirinale : ascolto e tempi lunghi : Quando domani e giovedì i capigruppo e i leader politici entreranno nello Studio alla Vetrata accolti da Sergio Mattarella, poche saranno le novità rispetto alle scelte compiute finora e dunque le distanze per giungere a una maggioranza per sostenere il nuovo Governo del Paese saranno ancora ampie. Tanto ampie che potrebbe servire più di un giro di colloqui per giungere a una soluzione

Governo - verso le consultazioni 48 ore per (non) decidere Ecco che cosa farà Mattarella : Ascolto e calma senza schemi preconcetti: saranno queste le doti che Sergio Mattarella mettera' in campo per le consultazioni, con l'obiettivo di tirare le somme e capire come procedere Segui su affaritaliani.it

Salvini al Governo - “Via le sanzioni alla Russia”/ Lega con Putin : Di Maio verso vertice - “no passi indietro” : Matteo Salvini verso il Governo: “Via le sanzioni alla Russia, sto con Putin". La Lega verso il vertice con Di Maio: “no passi indietro", spiega il leader M5s. Novità su ministero Disabilità(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 16:22:00 GMT)