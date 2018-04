Olimpiadi 2026 | Appendino | ' Mai candidatura congiunta con Milano'

Torino prepara corsa alle Olimpiadi nel 2026 - ma mai con Milano : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Olimpiadi : Bond (Fi) - per Cortina 2026 veneti uniti per pressing su governo : Belluno, 10 apr. (AdnKronos) – “Parlamentari veneti uniti per l’autonomia, ma anche per le Olimpiadi di Cortina 2026”: a chiederlo, è il deputato di Forza Italia, Dario Bond. ‘Questa è una candidatura importante per Cortina, per le Dolomiti e per tutta la montagna; rappresenta il meglio degli sport invernali e insieme dobbiamo combattere per raggiungere l’obbiettivo. Ieri anche il Presidente Luca Zaia, come ...

Olimpiadi 2026 - Malagò in attesa - : 'Non sono così irresponsabile da prendere una decisione senza l'avallo di un governo con pieni poteri'. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò commentando la situazione politica attuale in relazione all'interesse a candidare l'Italia a ospitare i Giochi Invernali 2026. 'I segnali sono quelli che si cercherà di tutto per fare un governo. In caso contrario, ma è un'...

Olimpiadi Invernali 2026 - Giovanni Malagò : “Italia con tre città candidate - grande appeal sui Giochi. Avremo grandi responsabilità sulla scelta finale” : Giovanni Malagò, Presidente del Coni, ha parlato della dichiarazione di interesse a ospitare le Olimpiadi Invernali 2026. Ieri il Cio ha ufficializzato le Nazioni che hanno manifestato il proprio desiderio a proseguire nel processo di candidatura e l’Italia è presente con ben tre città: Milano, Torino e Cortina d’Ampezzo. Il numero 1 dello sport italiano, a margine della presentazione della stagione agonistica di baseball e softball, ...

Olimpiadi Invernali 2026 - tre città italiane in pista : Milano, 4 aprile 2018 - Sette Paesi in pista per le Olimpiadi Invernali del 2026 . Il Comitato olimpico internazionale ieri ha comunicato l'elenco degli Stati e le città che hanno presentato ...

Olimpiadi : Cio inserisce ufficialmente Cortina tra candidate per Invernali 2026 : Venezia, 3 apr. (AdnKronos) - “Senza polemiche, mentre più di qualcuno già ipotizzava la sua esclusione (e in questo qualcuno, per essere chiari e non destare infingimenti, non metto il Coni), Cortina è stata inserita dal Cio tra le città che hanno formalizzato la manifestazione d’interesse a ospita

Olimpiadi 2026 - 7 paesi in corsa : l'Italia corre con Torino - Cortina e Milano : Sono sette i paesi che hanno fatto pervenire al Cio la manifestazione d'interesse a ospitare i Giochi invernali del 2026. Per l'Italia ci sono le candidature di Cortina, Milano e Torino che dovranno ...