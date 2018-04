Salvini | il leader social | seguite le consultazioni della Lega sul mio profilo Facebook e

Di Maio : “Spero di vedere presto i leader di Pd e Lega” | Salvini : “No mandato esplorativo ora” : Di Maio: “Spero di vedere presto i leader di Pd e Lega” | Salvini: “No mandato esplorativo ora” Al via le consultazioni al Quirinale per il nuovo governo, in unclima di grande incertezza. I primi a colloquio col presidenteMattarella sono stati i presidenti di Senato e Camera, Casellatie Fico. Ora tocca a Pd, Forza Italia, […]

Effetto Amendola su Matteo Salvini : altri apprezzamenti VIP al leader della Lega Video : Il mondo dello spettacolo, ha sempre avuto una certa influenza su quello politico. Magari non tanto in termini di risultati, ma spesso in termini di visibilita'. Molto spesso, l’ideologia è entrata direttamente nell’opera degli artisti: cantanti, ma anche registi, attori; in particolar modo tra gli anni 60 e 70, trovando nuova linfa nel periodo del “berlusconismo”. Ovviamente, questo non è un costume tutto italiano, ma molto sviluppato anche ...

Mara Carfagna : 'Se Matteo Salvini vuole essere un vero leader deve rappresentare tutto il centrodestra' : A fare il punto sul quadro politico ci pensa Mara Carfagna , appena eletta vicepresidente della Camera per Forza Italia. 'Un onore e una responsabilità - spiega in un'intervista a La Stampa -: ora l'...

Salvini “vertice Di Maio dopo Pasqua su programma Centrodestra”/ Leader Lega su Fb : “Governo con M5s si fa?" : “Lega, dov'è il tesoro?”. Salvini querela l'Espresso. E apre a M5S e Di Maio per il reddito di cittadinanza, mentre i pentastellati aprono al flat tax. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 19:55:00 GMT)

GOVERNO M5S LEGA? DI MAIO-Salvini - NODO PREMIERSHIP/ Il leader del Carroccio : “Non siamo subalterni a nessuno” : GOVERNO M5S LEGA? NODO PREMIERSHIP Di MAIO-SALVINI. Il leader del Carroccio: “Non siamo subalterni a nessuno”. Il grillino punzecchia il Pd: “Si sottrae al dialogo”. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 29 Mar 2018 22:40:00 GMT)

Salvini smonta Di Maio 'Dove trovi 90 parlamentari '. Replica del leader M5s 'Governo con Berlusconi e voti dem auguri' : Se continuiamo a fare il gioco delle tre carte credo che il Paese andrà poco lontano, la politica perderà un'occasione e le urne saranno l'ultima alternativa possibile. Auspicando che questo ...

"Berlusconi resta il leader". Così Salvini stoppa Toti : Un governo Lega-M5s? Un simile mostro per Silvio Berlusconi è come l'essere favoloso, metà capro e metà cervo, di cui parlano i latini. 'Un ircocervo, l'animale mitologico spesso citato dai filosofi ...

Adesso Salvini depone le armi : "Berlusconi sarà a lungo leader Un governo anche con i grillini'" : Fatti i presidenti delle Camere, Adesso tocca al governo. La partita è tutta aperta. 'Il problema non è la persona. Il problema è il programma' . Ai microfoni del Giornale radio su Rai Radio1, Matteo ...

Centrodestra : Salvini - Berlusconi ancora a lungo leader di Fi : Roma, 26 mar. (AdnKronos) – ‘Forza Italia è Berlusconi e Berlusconi, nell’elezione dei presidenti di Camera e Senato, ha dimostrato di avere perfettamente idea di cosa vada fatto e di avere il controllo del suo movimento. Penso che continuerà ad essere il leader di Forza Italia ancora a lungo”. Così Matteo Salvini ai microfoni de Giornale radio su Rai Radio1. L'articolo Centrodestra: Salvini, Berlusconi ancora a lungo ...

Governo - sfida Salvini-Di Maio/ Grillo - M5s : “decide Mattarella. Leader Lega mantiene parola ed è cosa rara” : Luigi Di Maio, "Matteo Salvini mantiene la parola data": ora sfida M5s-Lega per il Governo, "ora parliamo con tutti, ma io sarò premier". Le reazioni di Grillo e del Pd all'accordo(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 19:50:00 GMT)

Dopo il bacio Di Maio-Salvini il murale con la Meloni e un bimbo nero. Ma la leader FdI apprezza : Nella mia esperienza politica mi è capitato spesso di ricevere scritte offensive, ma questo murales non lo è affatto, anzi lo considero davvero una bella opera d'arte. Da mamma e da militante, non mi ...

Oggi è nato un leader - Salvini Ne è morto un altro - il Berlusca : Oggi è nato un leader: Matteo Salvini. Il segretario della Lega, ben consigliato dal suo Richelieu Giancarlo Giorgetti, ha avuto la forza e l'intelligenza di smarcarsi da Silvio Berlusconi votando a Palazzo Madama per la senatrice di Forza Italia Anna Maria Bernini... Segui su affaritaliani.it

Scontro Salvini-Berlusconi sulla Bernini - il leader di Fi : “Si rompe la coalizione” : Il nuovo Parlamento italiano si è insediato per votare i presidenti di Camera e Senato. Dopo che le trattative degli scorsi giorni tra i partiti sono fallite, le votazioni per le presidenze delle Camere sono iniziate senza la minima traccia di accordi e, soprattutto, senza rete. La Stampa racconta minuto per minuto la giornata politica, con la cro...