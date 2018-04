LAGO DI COMO | BIMBA MORTA SU MOTOSCAFO Scivolata nel vano motore davanti al nonno | re

LAGO di Como - muore bambina colpita alla testa dal motore del motoscafo : Pasquetta drammatica nelle acque del Lago di Como. Una bimba di 6 anni è morta: si trovava a bordo del motoscafo del nonno sullo specchio d'acqua davanti a Lezzeno quando, secondo una prima ricostruzione...

Tragedia di Pasquetta sul LAGO di Como. Una bimba cade nel vano motore di un motoscafo e muore : Una bambina di sei anni è morta per le ferite riportate in un incidente avvenuto, questa mattina attorno alle 10.30, a bordo di un motoscafo nei pressi di Lezzeno, sul lago di Como. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri la bimba sarebbe scivolata nel vano motore dell' imbarcazione del nonno picchiando la testa contro gli ingranaggi. Soccorsa dall'elicottero del 118, la bimba è stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Brescia ...

Sub morto nel LAGO di Como nel Lecchese : ANSA, - LECCO, 25 MAR - Un subacqueo sessantenne ha perso la vita questa mattina nelle acque del ramo Lecchese del lago di Como, di fronte all'abitato della frazione Limonta di Oliveto Lario, in ...