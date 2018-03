Milan | inaugurata la prima Academy in Florida | iscrizioni aperte

Medicina - Milan o : al Gaetano Pini-CTO inaugurata Risonanza Magnetica di ultima generazione - esami ancora più precisi : Più veloce e più performante, dal punto di vista dell’hardware e del software, permetterà di ottenere immagini di qualità superiore, ampliando il bagaglio di prestazioni che l’ospedale potrà erogare, soprattutto nell’imaging oncologico; grazie a un diametro di 70 cm, rispetto ai 60 delle macchine tradizionali, e alla minor rumorosità, sarà anche più confortevole per i pazienti. È l’ultimo macchinario per la Risonanza Magnetica acquisito ...

Milano - inaugurata nuova sede St.Louis School per 700 studenti : Milano, 17 gen. (askanews) È stata inaugurata dal sindaco, Giuseppe Sala, la nuova sede milanese della St. Louis School in via Colonna, zona Portello. Una struttura di 7.500 metri quadrati, già sede ...