Il Coni candida Torino e Milano per le Olimpiadi 2026 

Olimpiadi 2026 - il Coni candida Milano e Torino : "Deciderà il Cio" : Olimpiadi 2026, il Coni candida Milano e Torino: "Deciderà il Cio" Il comitato olimpico nazionale ha inviato una lettera nella quale ha manifestato la volontà di organizzare la manifestazione invernale che si terrà fra otto anni. Sarà tuttavia l’organo internazionale che selezionerà quale delle due sedi sfiderà le altre ...

