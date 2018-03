Lasci l' auto e vai a Milano - Ecco comè fatto lhub di Bettola-Cinisello - VIDEO

Facebook - Lascia capo della sicurezza. Pressing su Zuckerberg delle autorità Ue - Usa e inglesi : Cade la prima testa in seguito al datagate che ha investito Facebook. Si è dimesso il responsabile della sicurezza delle informazioni, Alex Stamos. Ieri il titolo a Wall Street ha perso oltre il 7 per cento...

Il fidanzato la Lascia a piedi dopo litigio : 24enne travolta e uccisa da un’auto. Forse omicidio : La vittima è una russa di 24 anni, Polina Cherednim, trovata cadavere nella notte tra giovedì e venerdì in provincia di Nuoro. Poco prima aveva partecipato ad una festa col fidanzato 30enne, al termine della quale i due avevano discusso. Tuttavia i segni trovati sul corpo non sarebbero compatibili con quelli dell'auto del ragazzo.Continua a leggere

Gianni Morandi foto in bagno all'autogrill/ Marco Liorni : "Lasciategli fare la pipì in pace!" : Gianni Morandi foto in bagno all'autogrill, fan in agguato alla toilette. Il cantante ci sorride su dopo la rabbia iniziale ma sui social scoppia la polemica.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 15:36:00 GMT)

Bari - Lascia in auto la figlia di un anno per andare all'ipermercato : mamma denunciata : L'episodio nel parcheggio di BariBlu a Triggiano. A dare l'allarme ai carabinieri sono stati gli altri clienti che hanno assalito la donna quando è ritornata....

Roma - Lascia il cane in auto per ore senza aria né acqua : condannato a sei mesi : Aveva abbandonato il cane in macchina per diverse ore, sotto il sole cocente, senza acqua e senza aria. Ora dovrà prestare servizio un giorno a settimana presso un istituto psichiatrico per sei mesi, ...

Cagliari - a fuoco auto della sindaca di Villacidro per la seconda volta. “Siamo Lasciati soli” : L’auto della sindaca che per la seconda volte va in fiamme, con una ruota, la parte anteriore e il vano motore danneggiati. A meno di un anno dalla notte in cui la sua macchina venne incendiata il 27 maggio 2017, Marta Cabriolu, sindaca di Villacidro (Cagliari), denuncia un altro atto intimidatorio avvenuto domenica 11 febbraio intorno alle 22. Nella notte ignoti, forse usando la diavolina, hanno dato fuoco alla sua Ford ...

RiLascio delle autorizzazioni in materia ambientale : promossi uffici toscani : Le imprese toscane valutano in maniera positiva l’operato degli uffici regionali in relazione al Rilascio delle autorizzazioni in materia ambientale.

“Ciao - è stato bello scop***”. Il biglietto che ha fatto impazzire i social : Lasciato sul cruscotto di un’auto a Roma - quel messaggino (molto esplicito) racconta una storia che sta facendo morire tutti di curiosità : In guerra e in amore, recita un vecchio proverbio, tutto è lecito. A maggior in tempi come questi, dove di iniziative per prendersi una bella rivincita contro un ex poco gentile (o poco fedele) se ne vedono ogni giorno a centinaia sui social, alle volte applaudite dagli utenti e alle volte, invece, troppo sopra le righe per essere accettate senza critiche. Ultimo in ordine cronologico il bigliettino che il proprietario di quest’auto ...

Domenica In - l'autore Chicco Sfondrini Lascio lo show e approda a The Voice : Rivelazioni su rivelazioni su Domenica In , a svelarli il settimanale di gossip Chi. Sulle sue pagine diversi aggiornamenti sul programma di Rai Uno che quest'anno pare non decollare nello share. Anzi.

Isola del Famosi 2018 - Francesco Monte se ne va : Lasciato in diretta tv - auto eliminato per un canna : Francesco Monte: UN UOMO, UNA SOAP – Mettiamo che sia appena uscita una soap opera ambientata a metà tra l’Italia e il Sud America. Nella prima stagione, il protagonista maschile, un baldo giovane con occhi scuri e fisico scolpitissimo, si ritrova a essere lasciato in diretta televisiva dalla fidanzata. Perché la vita è ingiusta e lei, mora caliente con una passione per gli armadi, partecipa a un reality, s’innamora di un altro ...

Usa : capo autorità Sanità Lascia : ANSA, - WASHINGTON, 31 GEN - Brenda Fitzgerald, direttrice dei Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie, si e' dimessa. Lo rende noto Politico, che ieri aveva rivelato che la dirigente ...

Droga e soldi nascosti in auto abbandonata : arrestato e subito riLasciato : CEGLIE MESSAPICA - I carabinieri della stazione di Ceglie Messapica hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne del luogo, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, a ...

Catania - Lascia lo zio di 88 anni chiuso in auto e si gioca la sua pensione : Pur di andare a giocare con i videopoker abusivi di un circolo ricreativo nei pressi di Piazza Abramo Lincoln, a Catania, un uomo di 45 anni non ha esitato a lasciare chiuso in auto per ore lo zio di ...