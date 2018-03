Dance Dance Dance | la finale | Giulio Berruti e Cristina Marino contro Le Donatella

Torna Dance meeting - Lucca premia Carla Fracci : Saranno oltre 50 gli spettacoli in programma: tra gli ospiti internazionali, ecco anche i danzatori del Codarts di Mozart e del Dance intensive programme. Molte anche le iniziative collaterali, a ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : free Dance. La startlist e l’ordine di esibizione. Tutti gli orari : La free dance andrà a concludere questa sera il programma delle gare dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, organizzati sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Al comando dopo il primo segmento di gara, i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron saranno i grandi favoriti per la vittoria finale. Per i colori azzurri, Anna Cappellini e Luca Lanotte sono al momento quarti, ma vicinissimi al podio, ...

VIDEO Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : riviviamo la short Dance da record del mondo di Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron : La short dance di quest’oggi ha dato il via alla gara di danza dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, in corso di svolgimento al Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Grandi favoriti della vigilia, i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno confermato i pronostici, dimostrando di essere sulla buona strada per la conquista di un secondo titolo mondiale dopo quello del 2016. La coppia transalpina ha ...

Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron da record del mondo nella short Dance - quarti Anna Cappellini e Luca Lanotte : La short dance di quest’oggi ha dato il via alla gara di danza dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, in corso di svolgimento al Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Grandi favoriti della vigilia, i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno confermato i pronostici, dimostrando di essere sulla buona strada per la conquista di un secondo titolo mondiale dopo quello del 2016. La coppia transalpina ha ...

Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : short Dance. La startlist e l’ordine di esibizione. Tutti gli orari : La short dance di oggi darà il via alla gara di danza dei dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, in corso di svolgimento al Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. I grandi favoriti della prova saranno i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, già campioni iridati nel 2016 e medagliati d’argento olimpici, mentre l’Italia potrà puntare al podio con i sette volte campioni nazionali Anna Cappellini e ...

Deborah Lettieri - il giudice di Dance Dance Dance 2 di casa al Crazy Horse : Dance Dance Dance si avvicina alla conclusione (siamo alla semifinale) e se questa seconda edizione del talent (in onda su FoxLife e TV8) ha avuto successo il merito non è solo dei vip aspiranti ballerini o delle coreografie che hanno man mano affrontato, ma anche di una bella squadra di giudici. Tra loro Deborah Lettieri, con i suoi commenti precisi, e a volte severi, capaci di fare la differenza. È lei che con grazia ricorda quando la danza ...

Dance - Dance - Dance/ Anticipazioni semifinale : chi raggiungerà Silvia e Giulia Provvedi in finale? (21 marzo) : DANCE, DANCE, DANCE torna in onda oggi, mercoledì 21 marzo su Fox life con la semifinale: chi conquisterà la finale tra Roberta Ruiu e Tommaso Zorzi, Cristina Marino e Giulio Berruti?(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 10:26:00 GMT)

Il 22 marzo al "Sartori" di Ala arriva la "DANZA D'AUTORE" della MM Contemporary Dance Company : Trento, 19 marzo 2018 La MM Contemporary Dance Company La compagnia nasce stabilmente nel 1999 come centro di produzione di eventi e spettacoli e come promotrice di rassegne e workshop. Il loro ...

Dance Dance Dance è tempo di semifinali : E’ tempo di semifinali a Dance Dance Dance il programma sulla danza più innovativo della tv, condotto da Andrea Delogu con Nicolò De Devitiis, in onda mercoledì 21 marzo in prima visione assoluta alle 21.10 su... L'articolo Dance Dance Dance è tempo di semifinali proviene da Roma Daily News.

Virginia la classica - Kyoko la street Dancer : così la danza celebra la primavera : Oggi nel primo giorno di primavera, Red Bull Dance celebra il tanto anelato arrivo della bella stagione con un positivo e inedito connubio, tutto al femminile, che vede l'incontro tra la danza ...

Danza classica e street Dance si fondono per celebrare l’arrivo della primavera con Virginia Tomarchio e Kyoka Yamamoto : Oggi nel primo giorno di primavera, Red Bull dance celebra il tanto anelato arrivo della bella stagione con un positivo e inedito connubio, tutto al femminile, che vede l’incontro tra la Danza classica di Virginia Tomarchio – vincitrice della sezione Ballo di Amici 14 e star del Red Bull Flying Bach nel 2016, che nel 2017 insieme al B-Boy Lil G ha spopolato in rete con il video Just Like You – e la street dance con la star giapponese ...

Eventi - conclusa con successo la settima edizione di 'I love Dance' : Salerno. E' calato il sipario sulla settima edizione di "I love Dance", manifestazione ideata da Carmine Landi, tenutasi sabato 17 e domenica 18 marzo al Teatro Augusteo di Salerno. Al concorso hanno ...