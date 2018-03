VIDEO Pattinaggio artistico | Mondiali 2018 | riviviamo il programma libero di Kaetlyn

DIRETTA / Mondiali pattinaggio 2018 Milano Carolina Kostner streaming VIDEO e tv : Lindfors quarta! : DIRETTA Mondiali pattinaggio 2018 Milano: info streaming video e tv della 3^ giornata di gare. Riflettori puntati su Carolina Kostner, attesa nel programma lungo individuale.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 20:26:00 GMT)

VIDEO Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : riviviamo la short dance da record del mondo di Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron : La short dance di quest’oggi ha dato il via alla gara di danza dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, in corso di svolgimento al Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Grandi favoriti della vigilia, i francesi Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron hanno confermato i pronostici, dimostrando di essere sulla buona strada per la conquista di un secondo titolo mondiale dopo quello del 2016. La coppia transalpina ha ...

Mondiali pattinaggio 2018 Milano/ Carlona Kostner : streaming VIDEO e diretta tv (oggi 23 marzo) : diretta Mondiali pattinaggio 2018 Milano: info streaming video e tv della 3^ giornata di gare. Riflettori puntati su Carolina Kostner, attesa nel programma lungo individuale.(Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 08:13:00 GMT)

VIDEO Pattinaggio Artistico - Mondiali 2018 : riviviamo il programma libero di Valentina Marchei e Ondrej Hotarek : Macchiato da un errore sulla combinazione triplo salchow/doppio toeloop/doppio toeloop in parallelo il programma libero di Valentina Marchei e Ondrej Hotarek ai Campionati del Mondo di Pattinaggio Artistico, quest’anno in scena in Italia al Mediolanum Forum di Assago in Milano. Nonostante la caduta di Valentina, la coppia ha portato a termine un buon programma, eseguendo con un buon grado di esecuzione gli elementi proposti, in particolare ...

VIDEO Pattinaggio artistico - Mondiali Milano 2018 : riviviamo il programma corto di Nathan Chen : Il programma corto maschile ha aperto la seconda giornata dei Campionati Mondiali di Pattinaggio di figura 2018, organizzati sul ghiaccio del Mediolanum Forum di Assago, nei pressi di Milano. Dopo il pessimo programma corto realizzato alle Olimpiadi di PyeongChang 2018, lo statunitense Nathan Chen è riuscito a trovare l’agognato riscatto, completando un’ottimo short program, che lo pone al comando della classifica provvisoria. Il ...

Mondiali pattinaggio 2018/ Milano : streaming VIDEO e diretta tv : programma e orario (oggi 22 marzo) : diretta Mondiali pattinaggio 2018: info tv e streaming video della 2^ giornata di gare a Milano. In pista oggi Matteo Rizzo per l'individuale maschile, programma corto. (Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 08:55:00 GMT)

Pattinaggio - Kostner Mondiali di Figura/ VIDEO : l'esercizio perfetto di Carolina! : Pattinaggio, Kostner Mondiali di Figura: primo posto dopo il corto, capolavoro di Carolina. Record italiano con uno splendido 80.27 che la porta davanti ad Alina Zagitova.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 22:21:00 GMT)

VIDEO Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 : riviviamo lo short program di Valentina Marchei e Ondrej Hotarek : Leggermente contratto lo short program di Valentina Marchei e Ondrej Hotarek ai Campionati del Mondo di Milano. I pattinatori allenati da Franca Bianconi sono stati autori di una buona performance complessiva impreziosita da un bellissimo triplo salchow in parallelo, viziata però da una sbavatura nel triplo twist (leggermente frenato e giudicato con un grado di esecuzione negativo) e nel triplo flip lanciato atterrato con un lieve step out di ...