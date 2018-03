Serie A Milan | Conti in campo un' ora nel test con la Primavera

Basket - 23a giornata Serie A 2018 : big match Avellino-Milano - Venezia di scena a Pistoia : La 23a giornata del campionato italiano di Basket si apre domani sera con l’anticipo tra la Betaland Capo d’Orlando e la Germani Basket Brescia. I siciliani sono in crisi profonda e cercano punti vitali per provare ad allontanarsi almeno per una notte dall’ultimo posto in classifica alla pari con Pesaro; mentre i lombardi sono reduci dalla sconfitta casalinga contro Bologna e con una vittoria aggancerebbero Avellino in terza ...

Biglietti Milan-Inter (4 aprile) : come acquistare i tickets per il Derby della ventisettesima giornata di Serie A : Cambio di programma obbligato per il Derby di Milano. La sfida tra Milan ed Inter, che si sarebbe dovuta disputare il 4 marzo, e valida per la ventisettesima giornata di Serie A, è stata spostata a mercoledì 4 aprile a causa del tragico lutto per la morte di Davide Astori. Le due squadre arrivano in situazioni opposte a quelle dell’andata, quando vinsero i nerazzurri per 3-2. Il Milan è stato rigenerato dalla cura di Gennaro Gattuso ed ora è ...

Biglietti Juventus-Milan (31 marzo) : come acquistare i tickets della 30ma giornata di Serie A : Turno pasquale per il campionato italiano di Serie A di calcio: si giocano sabato 31 marzo tutti gli incontri per la 30ma giornata. In programma un classico del calcio tricolore: all’Allianz Stadium di Torino va in scena alle 20.45 Juventus-Milan. Sfida davvero fondamentale in chiave titolo: i bianconeri, in vetta alla classifica, vanno a caccia di una vittoria che sarebbe davvero importantissima in chiave scudetto. L’ultima uscita ...

Serie A : rimborso derby - l’Inter attende il Milan : L’Inter attende il Milan sulla possibilità di eseguire rimborsi ai tifosi nerazzurri del secondo anello Verde di San Siro: non si chiarisce ancora la situazione dei biglietti per il derby Milanese in programma il 4 aprile alle 18.30. “L’Inter – si legge in un comunicato del club – dichiara di essere in attesa di comunicazioni da parte della societa’ Ac Milan sulla possibilita’ di effettuare rimborsi ai ...

Serie A - Galliani : “stavo per portare Sarri al Milan” : “Sto iniziando una nuova vita ma il calcio resta per me una passione”. Così il neo senatore Adriano Galliani, intervenuto al telefono durante la cerimonia di consegna del Trofeo Maestrelli a Montecatini Terme (Pistoia) a Maurizio Sarri. “Sono stato vicinissimo a portarlo al Milan, ma con lui è stato come con una signora alla quale ti avvicini senza poi conquistarla. E’ un allenatore eccezionale, che fa giocare bene le sue ...

Basket - Serie A : Venezia e Milano - è fuga. Reggio vola - Torino dov'è? : Le sconfitte di Avellino e Brescia, permettono la fuga a Venezia e Milano. Varese intanto completa il poker: è l'unica in Serie A ad aver battuto almeno una volta le attuali prime quattro della ...

Var - moviola Serie A/ La tecnologia stavolta non sbaglia : salvata la Fiorentina - rigore al Milan : Var, moviola Serie A: la tecnologia stavolta non sbaglia. La Fiorentina viene salvata negli ultimi minuti, rigore assegnato nel recupero anche al Milan ma Kessié se lo divora.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 11:33:00 GMT)

Milan Chievo 3-2 - Giornata 29 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] : Milan Chievo 3-2. Con un gol nel finale di gara siglato da Andrè Silva il Milan supera - non senza fatica - il Chievo di Maran e prosegue la propria rincorsa al quarto posto. L'articolo Milan Chievo 3-2, Giornata 29 Serie A TIM 2017-2018 [VIDEO HIGHLIGHTS] è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Video/ Milan Chievo (3-2) : highlights e gol della partita (Serie A 29^ giornata) : Video Milan Chievo (risultato finale 3-2). highlights e gol della partita giocata a San Siro, valida nella 29^ giornata di Serie A. Andrè Silva salva i rossoneri nella ripresa.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 03:06:00 GMT)

Basket - 22a giornata Serie A 2018 : Venezia raggiunge Milano. Bologna sorprende Brescia - perde anche Avellino : C’è sempre più un duo in testa alla classifica della Serie A di Basket. Dopo la vittoria di Milano, nell’anticipo di ieri contro Trento, oggi Venezia ha risposto, liberandosi agevolmente di Cantù, 107-83, trascinata in un match mai in discussione dai 18 punti di Mitchell Watt e dai 14 di Hrvoje Peric. Reyer e Olimpia sono in fuga, perché alle loro spalle Avellino non ha retto il passo, battuta sul campo di Varese per 82-75. ...

Diretta/ Milano Modena (risultato live 1-2) streaming video e tv : 19-25 3^ set (Serie A1 Play off) : Diretta Milano Modena: info streaming video e Diretta tv. La compagine di Stoytchev è avanti 1-0 ai quarti Play off scudetto, ma i lombardi potrebbero dare di nuvo del filo da torcere. (Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 19:44:00 GMT)

Serie A Chievo - Maran : «Abbiamo tenuto testa al Milan» : MILANO - Il Chievo è andato vicino all'impresa. Contro il Milan i gialloblù hanno perso 3-2 dopo essere andati in vantaggio 1-2. A fine partita ecco il commento del tecnico Rolando Maran in conferenza ...

