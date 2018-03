Il ' Terzo Tempo' dei migranti

Migranti : a Milano nasce ' Terzo Tempo' - torneo di calcio contro il razzismo : Milano , 24 mar. (AdnKronos) - Si chiama 'Terzo Tempo. A Milano nessuno sta in panchina' ed è il primo torneo di calcio a sette tra squadre di Migranti residenti nei centri d’accoglienza del territorio milanese. Presentato nell’ambito del Forum delle Politiche sociali a Palazzo Marino, il torneo vedr

Migranti : a Milano nasce ‘ Terzo Tempo’ - torneo di calcio contro il razzismo (2) : (AdnKronos) – Il calcio di inizio sarà il prossimo 7 aprile, i successivi incontri dei gironi si disputeranno il 14 e il 21 aprile, mentre le semifinali saranno il 5 maggio. La finalissima si giocherà il 27 maggio, nell’ambito di una serie di iniziative contro l’intolleranza e la discriminazione pensate per rilanciare il messaggio della marcia ‘Insieme senza muri’, organizzata da Majorino lo scorso 20 maggio. Tutte ...

Migranti : a Milano nasce ‘ Terzo Tempo’ - torneo di calcio contro il razzismo : Milano , 24 mar. (AdnKronos) – Si chiama ‘Terzo Tempo. A Milano nessuno sta in panchina’ ed è il primo torneo di calcio a sette tra squadre di Migranti residenti nei centri d’accoglienza del territorio milanese. Presentato nell’ambito del Forum delle Politiche sociali a Palazzo Marino, il torneo vedrà impegnate dodici squadre per un totale di circa 180 giocatori: “Coinvolgere i Migranti all’interno di un ...

Noemi al Terzo Tempo Peroni Village : ANSA, - ROMA, 16 MAR - Tocco femminile per il secondo appuntamento con il Terzo Tempo Peroni Village 2018, che chiude il SeiNazion di rugbyi. Domani sarà Noemi ad esibirsi nel dopo partita al Parco ...

I test di Formula 1 2018 da Barcellona : a Ricciardo il miglior tempo - Terzo Raikkonen : 16.30 - Dopo la giornata di test , su Sky Sport F1HD , canale 207, lo speciale Race Anatomy alle 20.00. 16.26 - Alonso gira in 1'21''3. 16.17 - Ora è Alonso l'unico a girare. Visto il meteo, difficile ...

Firenze - squadra di rugby soccorsa dalla Polstrada : Terzo Tempo in autogrill : La Polizia Stradale di Firenze ha soccorso una squadra di rugby under 18 che stava rientrando a casa dopo un match disputato a Firenze . E’ accaduto ieri al team della ‘Romagna Rfc’, ventuno tra giocatori e accompagnatori che, su di un bus, erano diretti a Cesena dopo aver perso contro i pari età dei Medicei. Vicino a Calenzano ( Firenze ), sull’A/1, il bus ha iniziato a perdere colpi e l’autista ha allertato la ...

Sei Nazioni - Jake La Furia al Terzo Tempo Village : Lo sport deve sempre vincere e con manifestazioni come questa non potrebbe essere altrimenti", ha detto Jake La Furia . Soddisfatto anche Pierluigi Quattrini , Sponsorship & Events Manager di Birra ...

Sei Nazioni di rugby - Jake La Furia al Terzo Tempo Village : Jake La Furia , sarà il primo ospite del Terzo Tempo Peroni Village 2018, che aprirà i battenti al Parco del Foro Italico di Roma domenica 4 febbraio in occasione della partita casalinga dell'Italia ...

Birra Peroni e mytaxi : di nuovo insieme nel Terzo Tempo Peroni Village : Roma, 1 feb. , askanews, Birra Peroni e mytaxi di nuovo insieme per una partnership all'insegna dello sport. Dopo il successo di quest'estate, stavolta le due aziende scendono in campo per l'edizione ...